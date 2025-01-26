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Gümüşhane'de Yolcu Otobüsü Kazası: 14 Yaralı

Gümüşhane'deki yolcu otobüsü kazasında 14 kişi yaralandı, Valisi Aydın Baruş'tan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:26
Gümüşhane'de Yolcu Otobüsü Kazası: 14 Yaralı

Gümüşhane'de Yolcu Otobüsü Kazası: 14 Yaralı

Gümüşhane'de yolcu otobüsünün istinat duvarına sürterek durduğu kazada 14 kişi yaralandı. Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Cemil Bektaş'ın idaresindeki 61 AU 083 plakalı otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vali Baruş'tan Açıklama

Hastanedeki yaralıları ziyaret eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada yaralı sayısının 14 olduğunu açıkladı. Vali Baruş, yaralılardan 5'inin çocuk olduğunu belirtti ve "Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre aralarında durumu ciddi olan yaralımız yok. İnşallah röntgen çekimleri de tamamlandıktan sonra taburcu edilecekler gibi görülüyor" dedi.

Olayın nedeni hakkında bilgi veren Baruş, şunları kaydetti: "Olay yerinde gördüğümüz üzere kar yağışı vardı. Şoförün otobüsü kaydırması sonucu yandaki istinat duvarına çarpıyor. Daha sonra bariyerlere çarpıyor ve otobüsün sağ tarafındaki camlar patlıyor. Bunun neticesinde otobüsteki yolculardan bazıları cam kırıklarından yaralanıyor. Çok şükür hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok". Sağlık personelinin 6 araç ve 18 personel ile hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğu belirtildi.

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