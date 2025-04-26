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Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Çalışmalar Devam Ediyor

Gümüşhane-Giresun kara yolunun açılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ekipler, riskli kayaları temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:33
Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Çalışmalar Devam Ediyor

Heyelan Sonrası Gümüşhane-Giresun Kara Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun açılması amacıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kürtün ilçesinde yer alan Karaçukur köyü mevkisindeki 120 metrelik yamaçta risk taşıyan kaya kütlelerini temizlemek için dağcı ekiplerini devreye soktu.

Vali Baruş Bölgeyi Ziyaret Etti

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, Karayolları 101. Gümüşhane Şube Şefi Osman Sarıgün'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Baruş, yamaçlardan düşme ihtimali olan kayaların etkili bir şekilde temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Baruş, “Karayolları dağcı ekipleri çalışma yapıyor. Serbest düşürebileceği kayaları levye ve kriko ile düşürüyor. Eğer levye ve krokiyle düşürülemeyecek durumda olan kayalar varsa dinamitleme çalışması yapacaklar. Biz istiyoruz ki yolumuz tam güvenli hale gelince trafiğe açılsın,” ifadelerini kullandı.

Yol Zemininde Çökme ve Güvenlik Önlemleri

Heyelan nedeniyle yol zemininde çökme meydana geldiğini aktaran Baruş, ekipler güvenli hale getirilmeden yolu açmalarının mümkün olmadığını vurguladı. “Risk almamak için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor” diyen Baruş, yolun zemin iyileştirme çalışması sonrasında trafiğe açılacağını belirtti.

Baruş, “Yukarıda risk olmasaydı gelen heyelanı temizlemiş olacaktık. Araçların çalışması nedeniyle titreşim oluyor ve yukarıda serbest malzemenin gelme ihtimali var. Bu risk nedeniyle çalışamıyorlar.” şeklinde konuştu.

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun açılması amacıyla başlatılan...

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun açılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün endüstriyel dağcı ekibi, Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonrası 120 metrelik yamaca tırmanarak riskli kaya kütlelerini düşürüyor.

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun açılması amacıyla başlatılan...

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun açılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün endüstriyel dağcı ekibi, Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonrası 120 metrelik yamaca tırmanarak riskli kaya kütlelerini düşürüyor.

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