Gümüşhane Kadırga Yaylası Beyaza Büründü: 2200 Rakımda Kar

Gümüşhane’nin 2200 rakımlı Kadırga Yaylası’nda akşam başlayan kar, yaylayı beyaza bürüdü; ulaşımda zorluklar yaşanıyor, yüksek kesimlerde karın süreceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:13
GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Kadırga Yaylası’nda dün akşam etkili olan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

2200 rakımlı Kadırga Yaylası'nda akşam saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar aralıklarla devam etti ve yayla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler bölge halkı ve ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Bölgede bulunan vatandaşlar, kar nedeniyle ulaşımda yer yer zorluklar yaşandığını ifade ederken, yüksek kesimlerde kar yağışının süreceği öğrenildi.

Esnaf Galip Gülbahar ise, bölgedeki durumu şu sözlerle aktardı: '14 Kasım 2025 tarihinde Kadırga Yaylamız karlar altında kaldı. Fatih Sultan Mehmet’in askerleriyle namaz kıldığı açık camimiz de kar altında. Yollar kardan kapanana kadar yaylamızdayız'

