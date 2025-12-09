Gümüşhane Sarıtaş Yaylası'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

AFAD ve Jandarma ekipleri dondurucu soğukta 5 kilometre yürüyerek ulaştı

Gümüşhane’nin Sarıtaş Yaylası mevkiinde, kar yağışı nedeniyle gece yarısı mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Çorak Köyü sınırları içindeki yaylada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Yunus Emre D. araçlarıyla Sarıtaş Yaylası mevkiinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktıklarını ve yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte mahsur kaldıklarını bildirerek acil yardım talep etti.

İhbarın ardından Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yüksek zirvelerdeki kar kalınlığının fazla olması nedeniyle kurtarma araçları ilerleyemeyince ekipler, dondurucu soğukta yaklaşık 5 kilometre yürüyerek mahsur kalanların yanına ulaştı.

Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından vatandaşlar sabah saatlerinde, sabah 07.00 civarında güvenli bölgeye alındı. Yetkililer, kurtarılan 4 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Yetkililer, kış koşullarında yayla yollarının kullanılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

