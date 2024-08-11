Gümüşhane Valisi Tanrısever, Yaban Keçilerini Gözlemledi

Yaban Keçileri Gümüşhane'nin Gözdesi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, dağ yamaçlarında doğal yaşamı gözlemlemek amacıyla yaptığı inceleme sırasında yaban keçilerini yakından inceledi.

Doğa Koruma Ekipleriyle İnceleme

Vali Tanrısever, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile birlikte köy yollarında yapmış olduğu inceleme sırasında, yaban keçilerinin yavruları ile birlikte görüntülerini kaydetti.

Yaban Keçileri Hakkında Bilgi

Açıklamalarında, yaban keçilerinin Gümüşhane dağlarının 'süsü' olarak nitelendirildiğini ve bu yıl doğum sayısının arttığını ifade etti. Tanrısever, "Gümüşhane'miz sadece doğal güzellikleriyle değil, yaban hayatı çeşitliliği ile de dikkat çekmektedir" dedi.

Yaban Hayatına Dikkat Çekildi

Tanrısever, bölgedeki yaban keçilerinin zarif ve masum görüntülerine dikkat çekerek, "Gümüşhane'de sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçilerini gözlemleme imkânı bulduk. Yerel halkın bu hayvanların korunmasında büyük katkı sağladığını görmek, bizleri mutlu etti" şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşlardan doğal yaşamı korumaları konusunda dikkatli olmalarını önerdi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever (sol 2), dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever (sol 2), dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever (sol 2), dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever (sol 2), dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever (sol 2), dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever (sol 2), dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.