Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırım çarpması sonucu 2 can kaybı!

2 ile yıldırım düştü! 2 kişi yaşamını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt'ta meydana gelen iki ayrı yıldırım çarpması sonucu 2 vatandaş yaşamını kaybetti. Trajik olaylar, bölge halkında derin üzüntüye yol açtı.

Gümüşhane'de Acı Olay:

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan 49 yaşındaki Tülay Genç, akşam saatlerinde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırımın isabet etmesiyle yere yığılan Genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği teyit edildi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bayburt'ta da Yıldırım Felaketi:

Aynı akşam Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde de trajik bir olay yaşandı. Hayvan otlatan Burak Bayraktar da akşam saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bölgeden Yıldırım Uyarısı:

Yaşanan bu üzücü olaylar sonrasında yetkililer bölge halkına yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yıldırım çarpmalarının ani ve şiddetli olabileceği, bu nedenle açık alanlarda bulunduktan kaçınılması ve fırtına durumunda sığınaklara girilmesi gerektiği vurgulandı.