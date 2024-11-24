DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.383.972,83 -0,35%

Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Gümüşhane ve Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar dikkatli olmaya davet ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:14
Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Gümüşhane’de gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ve Hasanbey mahalleleri karla kaplandı. Kar yağışı, etkisini artırarak devam ederken, yerel ekipler olumsuz durumlarla karşılaşmamak için hazırlıklarını tamamladı.

Valilikten Uyarı

Gümüşhane Valiliği, bugün 600 rakım üzerindeki yerlerde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli olmalarını istedi.

Giresun'da Yol Kapatma Uygulaması

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Espiye-Yağlıdere-Alucra il yolunun 77-97. kilometreleri arasının ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Bu güzergahı kullanmayı planlayan vatandaşların alternatif yolları tercih etmesi önemle rica edildi.

Valilik, vatandaşların güvenliği için alınan bu tedbire gösterecekleri anlayış ve hassasiyet için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek...

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı.

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek...

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
3
Konya'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Yeniden Açıldı
4
Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
5
Sivas'ta Kar Yağışı Sebebiyle Ulaşıma Kapalı Yollar
6
Bakan Kurum, Adıyaman'da Depremzede Öğretmeni Ziyaret Etti
7
İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonunda 31 Tutuklama

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı