Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Gümüşhane’de gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ve Hasanbey mahalleleri karla kaplandı. Kar yağışı, etkisini artırarak devam ederken, yerel ekipler olumsuz durumlarla karşılaşmamak için hazırlıklarını tamamladı.

Valilikten Uyarı

Gümüşhane Valiliği, bugün 600 rakım üzerindeki yerlerde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli olmalarını istedi.

Giresun'da Yol Kapatma Uygulaması

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Espiye-Yağlıdere-Alucra il yolunun 77-97. kilometreleri arasının ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Bu güzergahı kullanmayı planlayan vatandaşların alternatif yolları tercih etmesi önemle rica edildi.

Valilik, vatandaşların güvenliği için alınan bu tedbire gösterecekleri anlayış ve hassasiyet için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı.

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı.