Güncel Gelişmeler: Bakan Ziyaretleri ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 23 Ağustos 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET

1. Adalet Bakanı'nın Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret edecek ve Adalet Sarayı ek hizmet binasının temel atma törenine katılacak. Ayrıca Adliye, Baro ve AK Parti il teşkilatlarını ziyaret edecek. Ziyaret programı:

(10.00/10.30/14.00/15.00/15.30)

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Uluslararası Katılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'nun kapanış oturumuna katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

3. Çevre Bakanı'nın Basın Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Siteleri inşaatında basına açıklamalarda bulunacak. (11.00)

4. Sağlık Bakanı'nın İl Değerlendirme Toplantısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay ve Osmaniye'de, çeşitli sağlık kurumlarını ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Ziyaret programı günde 09.00-19.00 arasında sürecek.

EKONOMİ ve FİNANS

1. Sanayi Bakanı'nın Robotaksi Yarışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılacak. (10.00)

2. Ticaret Bakanı'nın Gümrük Müdürlüğü Açılışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü açılışına katılacak. (11.00)

3. Ulaştırma Bakanı'nın İstişare Toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yapacak ve istişare toplantısında ticaret odası başkanlarıyla bir araya gelecek. (11.00-19.00)

4. Merkez Bankası'nın Finansal Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini açıklayacak. (10.00)

DÜNYA DİPLOMASİSİ

İsrail'in Gazze Saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik devam ediyor.

SPOR

1. Süper Lig Mücadelesi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftası, Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak dolayıyla başlıyor. (Antalya/21.00)

2. Trendyol 1. Lig Uyumu

Trendyol 1. Lig’in 3. haftası, Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşılaşması ile başlayacak. (Kocaeli/21.00)

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