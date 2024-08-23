Güncel Gelişmeler: Bakan Ziyaretleri ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 23 Ağustos 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET
1. Adalet Bakanı'nın Ziyareti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret edecek ve Adalet Sarayı ek hizmet binasının temel atma törenine katılacak. Ayrıca Adliye, Baro ve AK Parti il teşkilatlarını ziyaret edecek. Ziyaret programı:
(10.00/10.30/14.00/15.00/15.30)
2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Uluslararası Katılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'nun kapanış oturumuna katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
3. Çevre Bakanı'nın Basın Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Siteleri inşaatında basına açıklamalarda bulunacak. (11.00)
4. Sağlık Bakanı'nın İl Değerlendirme Toplantısı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay ve Osmaniye'de, çeşitli sağlık kurumlarını ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Ziyaret programı günde 09.00-19.00 arasında sürecek.
EKONOMİ ve FİNANS
1. Sanayi Bakanı'nın Robotaksi Yarışması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılacak. (10.00)
2. Ticaret Bakanı'nın Gümrük Müdürlüğü Açılışı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü açılışına katılacak. (11.00)
3. Ulaştırma Bakanı'nın İstişare Toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yapacak ve istişare toplantısında ticaret odası başkanlarıyla bir araya gelecek. (11.00-19.00)
4. Merkez Bankası'nın Finansal Raporu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini açıklayacak. (10.00)
DÜNYA DİPLOMASİSİ
İsrail'in Gazze Saldırıları
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik devam ediyor.
SPOR
1. Süper Lig Mücadelesi
Trendyol Süper Lig’in 3. haftası, Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak dolayıyla başlıyor. (Antalya/21.00)
2. Trendyol 1. Lig Uyumu
Trendyol 1. Lig’in 3. haftası, Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşılaşması ile başlayacak. (Kocaeli/21.00)
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