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Güncel Gelişmeler: G20 Zirvesi'nde Erdoğan Basın Toplantısı Düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde basın toplantısı yapacak. Ayrıca, Türkiye'de önemli etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:00
Güncel Gelişmeler: G20 Zirvesi'nde Erdoğan Basın Toplantısı Düzenleyecek

19 Kasım 2024 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehirinde, gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında önemli bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı, dünya genelindeki liderlerin ekonomik işbirlikleri ve uluslararası ilişkiler hakkında bilgi vereceği bir platform olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi Ankara'da resmi bir törenle karşılayacak. Yılmaz ile Matekane, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Cevdet Yılmaz, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Yasama ve Politika Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nın ödül törenine katılacak. (Ankara/14.30)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde ise CHP, MHP ve DEVA partilerinin grup toplantıları yer alacak. Ayrıca Genel Kurulda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve ilgili değişiklikler görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele alacak.

Ekonomi ve Finans Alanında Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi'ne katılacak. (İstanbul/10.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Basra'da gerçekleştirilecek Ticaret Heyeti Açılış Programı'na ve Müteahhitlik Firmalarıyla yapılacak Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler izlenmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spordaki Önemli Etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı izleyecek. (Niksic/22.45)

Ümit Milli Futbol Takımı, Kocaeli stadında Sırbistan ile özel bir maç yapacak. (Kocaeli/20.00) Ayrıca, 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig'deki Almanya maçı için İstanbul'da karşılaşacak. (İstanbul/19.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde ise Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları yapılacak. (Trabzon/14.00/İstanbul/16.00)

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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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