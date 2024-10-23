Güncel Gelişmeler: Siyasi, Ekonomik ve Spor Alanında Önemli Etkinlikler

23 Ekim 2024 Gündemi
ANADOLU AJANSI kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Nisan 1920'de temellerini attığı kuruluş, Türkiye ve dünya genelindeki siyasi, ekonomik ve spor olaylarını takip ediyor.
Önemli Siyasi Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da esnafı ziyaret edecek ve iş insanlarıyla öğle yemeği yiyecek.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da okul açılışı yapacak ve valiliği ziyaret edecek.
Ekonomik Gelişmeler
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Webrazzi Summit 2024 etkinliği ve İSO Meclis Toplantısı'na katılacak.
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Ankara'da KAGİDER ile işbirliği protokolü imzalayacak.
- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
Dünya Genelindeki Gelişmeler
- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler dikkatle izleniyor.
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında son durum değerlendirmeleri yapılıyor.
Güncel Etkinlikler
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı"nı açacak.
Spor Gündemi
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Elfsborg takımını ağırlayacak.
- Fenerbahçe, Manchester United ile karşılaşacak ve basın toplantısı düzenleyecek.
- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Valencia Basket ile mücadele edecek.
Anadolu Ajansı, yayımladığı haber ve görüntülerle abonelerine güncel olayları aktarmaya devam ediyor.