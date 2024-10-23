Güncel Gelişmeler: Siyasi, Ekonomik ve Spor Alanında Önemli Etkinlikler

23 Ekim 2024 Gündemi

ANADOLU AJANSI kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Nisan 1920'de temellerini attığı kuruluş, Türkiye ve dünya genelindeki siyasi, ekonomik ve spor olaylarını takip ediyor.

Önemli Siyasi Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak ve ile görüşecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Diyarbakır'da esnafı ziyaret edecek ve iş insanlarıyla öğle yemeği yiyecek.

, Diyarbakır'da esnafı ziyaret edecek ve iş insanlarıyla öğle yemeği yiyecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da okul açılışı yapacak ve valiliği ziyaret edecek.

Ekonomik Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , İstanbul'da Webrazzi Summit 2024 etkinliği ve İSO Meclis Toplantısı'na katılacak.

, İstanbul'da Webrazzi Summit 2024 etkinliği ve İSO Meclis Toplantısı'na katılacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül , Ankara'da KAGİDER ile işbirliği protokolü imzalayacak.

Başkanı , Ankara'da KAGİDER ile işbirliği protokolü imzalayacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

Dünya Genelindeki Gelişmeler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'in ölümünün ardından gelişmeler dikkatle izleniyor.

elebaşı 'in ölümünün ardından gelişmeler dikkatle izleniyor. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında son durum değerlendirmeleri yapılıyor.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı"nı açacak.

Spor Gündemi

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Elfsborg takımını ağırlayacak.

, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in takımını ağırlayacak. Fenerbahçe , Manchester United ile karşılaşacak ve basın toplantısı düzenleyecek.

, Manchester United ile karşılaşacak ve basın toplantısı düzenleyecek. Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Valencia Basket ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, yayımladığı haber ve görüntülerle abonelerine güncel olayları aktarmaya devam ediyor.