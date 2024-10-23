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Güncel Gelişmeler: Siyasi, Ekonomik ve Spor Alanında Önemli Etkinlikler

Türkiye ve dünyada önemli siyasi, ekonomik ve spor etkinlikleri gündemde.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:01
Güncel Gelişmeler: Siyasi, Ekonomik ve Spor Alanında Önemli Etkinlikler

23 Ekim 2024 Gündemi

ANADOLU AJANSI kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Nisan 1920'de temellerini attığı kuruluş, Türkiye ve dünya genelindeki siyasi, ekonomik ve spor olaylarını takip ediyor.

Önemli Siyasi Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da esnafı ziyaret edecek ve iş insanlarıyla öğle yemeği yiyecek.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da okul açılışı yapacak ve valiliği ziyaret edecek.

Ekonomik Gelişmeler

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Webrazzi Summit 2024 etkinliği ve İSO Meclis Toplantısı'na katılacak.
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Ankara'da KAGİDER ile işbirliği protokolü imzalayacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

Dünya Genelindeki Gelişmeler

  • FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler dikkatle izleniyor.
  • İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında son durum değerlendirmeleri yapılıyor.

Güncel Etkinlikler

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı"nı açacak.

Spor Gündemi

  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Elfsborg takımını ağırlayacak.
  • Fenerbahçe, Manchester United ile karşılaşacak ve basın toplantısı düzenleyecek.
  • Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Valencia Basket ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, yayımladığı haber ve görüntülerle abonelerine güncel olayları aktarmaya devam ediyor.

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