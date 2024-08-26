Güncel Gelişmeler: Tarımdan Sosyal Medyaya, Çocuk Sağlığından İklim Değişikliğine

Tarımda Üretim Planlaması İle Destek Programları
Tarımsal uygulamaların etkinliğini artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim planlamalarına uyum sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Hibe programları ve işlenmeyen tarım arazilerinin tekrar üretime kazandırılması hedefleniyor. Sözleşmeli üretim projeleriyle birliktelik ve etkin izleme sistemleri kurulması amaçlanıyor.
Influencer Reklamları Üzerine Yeni Düzenlemeler
Ticaret Bakanlığı, ürün tanıtımlarında gizli reklam yapan internet fenomenlerine karşı idari yaptırımlar uygulamaya başladı. Reklam Kurulu, geçtiğimiz yıl beş sosyal medya etkileyicisine ve bu yıl da on birine yüksek para cezaları kesmiş durumda.
Gazze'de Çocuk Felci Riski Artıyor
Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children'ın İnsani Yardım Politikası Başkanı Alexandra Saieh, Gazze'deki sağlık durumunun kritik olduğunu belirtiyor. Aşıların gecikmesi durumunda kitlesel sakatlıkların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun sadece Gazze ile kalmayıp, bölgedeki diğer çocukları da tehdit ettiği ifade ediliyor.
ABD'de Sokak Müzisyenlerine İlahiyle Eşlik Eden İmam Dönüyor
Philadephia'da düzenlenen programda, İmam Dursun Şahin, "İnsanlardan aldığımız tepkiler çok olumlu. Birçok kişi, ilahiler yüzünden namaza başlama kararı aldığını söylüyor" dedi.
Batmanlı Sanatçı Filistin'e Destek Oluyor
Osman Öztürk, duvarlara çizdiği grafitilerle İsrail saldırılarına karşı duruyor. "Hanzala, barış güvercini ve Free Palestine görselleri yapıyorum" diyen sanatçı, sanatın barışçıl bir mesaj taşıdığını vurguladı.
ABD’li Aktivistlerden Çağrı: "İsrail’e Desteği Kesecek"
CodePink kurucusu Benjamin, "ABD hükümetinin insan hakları ihlallerine dair sessiz kalması, barışa verilen zarardır. Türkiye’nin arabulucu rolü üstlenmesini umuyoruz" dedi.
İklim Değişikliği Orman Yangınlarını Tehdit Ediyor
Üniversite araştırmalarına göre, Türkiye’deki orman yangınları son yıllarda artış gösteriyor. Dr. Merih Göltaş, iklim değişikliğinin yıllık yangın sayısını artırdığını açıkladı.
Azalan Su Kaynakları Barış Sürecini Tehdit Ediyor
Pasifik Enstitüsü, su krizleri nedeniyle 2020-2023 yılları arasında dünya genelinde 400'den fazla anlaşmazlık kayda geçtiğini vurguladı. Bu sorunların çözümü için uluslararası işbirliği önerilmektedir.
İklim Politikalarında Tartışmalar Devam Ediyor
Uzmanlar, iklim kriziyle mücadelede AB ve BM'nin çözümlerine ağırlık vermesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Ancak bazıları, bu çözümleri "sahtekârlık" olarak nitelendiriyor.
Sahte Botoks Ürünlerinin Riskleri
Kaçak botoks uygulamaları, enfeksiyon ve kalıcı yüz felcine yol açabilmektedir. Uzmanlar, sadece ruhsatlı ürünlerle güvenli işlemlerin yapılmasını öneriyor.
Paralimpik Oyunlar İçin Hazırlar
Anadolu Ajansı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Türkiye'nin geçmiş başarılarını ve madalya zaferlerini paylaşmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'nın Avrupa Yolculuğu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile 318. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa kupalarındaki başarısı devam ediyor.