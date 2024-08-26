Güncel Gelişmeler: Tarımdan Sosyal Medyaya, Çocuk Sağlığından İklim Değişikliğine

Tarımda Üretim Planlaması İle Destek Programları

Tarımsal uygulamaların etkinliğini artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim planlamalarına uyum sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Hibe programları ve işlenmeyen tarım arazilerinin tekrar üretime kazandırılması hedefleniyor. Sözleşmeli üretim projeleriyle birliktelik ve etkin izleme sistemleri kurulması amaçlanıyor.

Influencer Reklamları Üzerine Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, ürün tanıtımlarında gizli reklam yapan internet fenomenlerine karşı idari yaptırımlar uygulamaya başladı. Reklam Kurulu, geçtiğimiz yıl beş sosyal medya etkileyicisine ve bu yıl da on birine yüksek para cezaları kesmiş durumda.

Gazze'de Çocuk Felci Riski Artıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children'ın İnsani Yardım Politikası Başkanı Alexandra Saieh, Gazze'deki sağlık durumunun kritik olduğunu belirtiyor. Aşıların gecikmesi durumunda kitlesel sakatlıkların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun sadece Gazze ile kalmayıp, bölgedeki diğer çocukları da tehdit ettiği ifade ediliyor.

ABD'de Sokak Müzisyenlerine İlahiyle Eşlik Eden İmam Dönüyor

Philadephia'da düzenlenen programda, İmam Dursun Şahin, "İnsanlardan aldığımız tepkiler çok olumlu. Birçok kişi, ilahiler yüzünden namaza başlama kararı aldığını söylüyor" dedi.

Batmanlı Sanatçı Filistin'e Destek Oluyor

Osman Öztürk, duvarlara çizdiği grafitilerle İsrail saldırılarına karşı duruyor. "Hanzala, barış güvercini ve Free Palestine görselleri yapıyorum" diyen sanatçı, sanatın barışçıl bir mesaj taşıdığını vurguladı.

ABD’li Aktivistlerden Çağrı: "İsrail’e Desteği Kesecek"

CodePink kurucusu Benjamin, "ABD hükümetinin insan hakları ihlallerine dair sessiz kalması, barışa verilen zarardır. Türkiye’nin arabulucu rolü üstlenmesini umuyoruz" dedi.

İklim Değişikliği Orman Yangınlarını Tehdit Ediyor

Üniversite araştırmalarına göre, Türkiye’deki orman yangınları son yıllarda artış gösteriyor. Dr. Merih Göltaş, iklim değişikliğinin yıllık yangın sayısını artırdığını açıkladı.

Azalan Su Kaynakları Barış Sürecini Tehdit Ediyor

Pasifik Enstitüsü, su krizleri nedeniyle 2020-2023 yılları arasında dünya genelinde 400'den fazla anlaşmazlık kayda geçtiğini vurguladı. Bu sorunların çözümü için uluslararası işbirliği önerilmektedir.

İklim Politikalarında Tartışmalar Devam Ediyor

Uzmanlar, iklim kriziyle mücadelede AB ve BM'nin çözümlerine ağırlık vermesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Ancak bazıları, bu çözümleri "sahtekârlık" olarak nitelendiriyor.

Sahte Botoks Ürünlerinin Riskleri

Kaçak botoks uygulamaları, enfeksiyon ve kalıcı yüz felcine yol açabilmektedir. Uzmanlar, sadece ruhsatlı ürünlerle güvenli işlemlerin yapılmasını öneriyor.

Paralimpik Oyunlar İçin Hazırlar

Anadolu Ajansı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Türkiye'nin geçmiş başarılarını ve madalya zaferlerini paylaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'nın Avrupa Yolculuğu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile 318. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa kupalarındaki başarısı devam ediyor.