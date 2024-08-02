Güncel Gelişmeler: TBMM'den Rusya'nın Takas Operasyonuna Kadar

Güncel Gelişmeler

1. TBMM, Engelli Erişimini İyileştiriyor

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM’nin yeni erişilebilirlik uygulamalarını paylaştı: "Dikmen nizamiye girişi ve ek hizmet binalarında kılavuz iz uygulamaları yapıldı. Engelli ziyaretçiler için özel broşür hazırlandı, bu broşürde görme engelliler için Braille alfabesi kullanıldı."

2. Rusya'nın Tarihi Takas Operasyonu

Rusya, Türkiye'nin aracılığıyla tarihinde en büyük casus takasını gerçekleştirdi. Bu operasyon, 7 farklı ülkede tutuklu bulunan toplam 26 kişi arasında yapıldı ve modern Rusya’nın en kapsamlı takası olarak kayda geçti.

3. e-Devlet Kapısı Kullanıcı Sayısı Arttı

e-Devlet Kapısı, 2024 yıl sonu hedefi olan 66 milyon kullanıcıyı geçerek toplamda 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş aldı. Memnuniyet oranı ise %94.8 olarak belirlendi.

4. Türkiye’nin Madeni Parası 100 Yaşında

Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, 5 liralık madeni paranın 20 milyon adet piyasaya sürüldüğünü ve hedefin yıl sonuna kadar 850 milyon adet olduğunu açıkladı.

5. Deniz Kaplumbağalarının Yolculuğu

Mersin’de yapılan "Deniz Kaplumbağalarının İzlenmesi" projesi kapsamında izlenen kaplumbağalar 50 gün süren yolculuğun ardından Gazze sahiline ulaştı. Prof. Dr. Serap Ergene, kaplumbağaların yaklaşık 3,500 kilometre kat ettiğini belirtti.

6. Yazın Artan Enfeksiyonlar

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Cezmi Çokuğraş, yaz aylarında gıda kaynaklı enfeksiyonların arttığına dikkat çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral ise ishal durumlarında probiyotiklerin faydalı olabileceğini söyledi.

7. İstanbul'da Susuz Güne Börekle Başlanıyor

Börekçi İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Ali Geçer, İstanbul'da günde ortalama 320 ton börek tüketildiğini ve her 10 kişiden birisinin börek yediğini ifade etti.

8. Turkcell Süper Kupa Heyecanı

Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. İki takımın 99 yıl süren rekabetinde Galatasaray’ın galibiyet sayısı 127, Beşiktaş’ın 114.

9. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kupa Randevusu

Bu akşamki mücadelede iki takım, Süper Kupa tarihindeki üçüncü karşılaşmalarını yapacak. Her iki ekip de birer kez bu kupayı kazanmış durumda.