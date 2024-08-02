Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güncel Gelişmeler: TBMM'den Rusya'nın Takas Operasyonuna Kadar

TBMM engelli erişimini artırıyor, Rusya büyük bir takas gerçekleştirdi, e-Devlet kullanıcıları 66 milyona ulaştı ve diğer güncel haberler.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:45
Güncel Gelişmeler: TBMM'den Rusya'nın Takas Operasyonuna Kadar

Güncel Gelişmeler

1. TBMM, Engelli Erişimini İyileştiriyor

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM’nin yeni erişilebilirlik uygulamalarını paylaştı: "Dikmen nizamiye girişi ve ek hizmet binalarında kılavuz iz uygulamaları yapıldı. Engelli ziyaretçiler için özel broşür hazırlandı, bu broşürde görme engelliler için Braille alfabesi kullanıldı."

2. Rusya'nın Tarihi Takas Operasyonu

Rusya, Türkiye'nin aracılığıyla tarihinde en büyük casus takasını gerçekleştirdi. Bu operasyon, 7 farklı ülkede tutuklu bulunan toplam 26 kişi arasında yapıldı ve modern Rusya’nın en kapsamlı takası olarak kayda geçti.

3. e-Devlet Kapısı Kullanıcı Sayısı Arttı

e-Devlet Kapısı, 2024 yıl sonu hedefi olan 66 milyon kullanıcıyı geçerek toplamda 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş aldı. Memnuniyet oranı ise %94.8 olarak belirlendi.

4. Türkiye’nin Madeni Parası 100 Yaşında

Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, 5 liralık madeni paranın 20 milyon adet piyasaya sürüldüğünü ve hedefin yıl sonuna kadar 850 milyon adet olduğunu açıkladı.

5. Deniz Kaplumbağalarının Yolculuğu

Mersin’de yapılan "Deniz Kaplumbağalarının İzlenmesi" projesi kapsamında izlenen kaplumbağalar 50 gün süren yolculuğun ardından Gazze sahiline ulaştı. Prof. Dr. Serap Ergene, kaplumbağaların yaklaşık 3,500 kilometre kat ettiğini belirtti.

6. Yazın Artan Enfeksiyonlar

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Cezmi Çokuğraş, yaz aylarında gıda kaynaklı enfeksiyonların arttığına dikkat çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral ise ishal durumlarında probiyotiklerin faydalı olabileceğini söyledi.

7. İstanbul'da Susuz Güne Börekle Başlanıyor

Börekçi İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Ali Geçer, İstanbul'da günde ortalama 320 ton börek tüketildiğini ve her 10 kişiden birisinin börek yediğini ifade etti.

8. Turkcell Süper Kupa Heyecanı

Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. İki takımın 99 yıl süren rekabetinde Galatasaray’ın galibiyet sayısı 127, Beşiktaş’ın 114.

9. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kupa Randevusu

Bu akşamki mücadelede iki takım, Süper Kupa tarihindeki üçüncü karşılaşmalarını yapacak. Her iki ekip de birer kez bu kupayı kazanmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar