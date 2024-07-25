Güncel Gelişmeler: Türk Hava Kuvvetleri Müzesi'nden Paris 2024 Olimpiyatları'na

Türk Hava Kuvvetleri Müzesi, Askeri Havacılık Tarihini Yaşıyor

18 Eylül 1998'de Sabiha Gökçen ve Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç tarafından açılan müze, askeri havacılığın önemli belgelerini barındırıyor. Müze, yerli üretim uçaklarının maketleri ile Sabiha Gökçen'in kişisel eşyalarını sergiliyor.

SGK’ dan Belediyelere Borç Bildirimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, borçlu belediyelere bildirimlerin yapıldığını belirtti. Bazı belediyelerin ödeme iradesi gösterdiğini, ancak çoğunun hala harekete geçmediğini ifade etti. Yapıcı bir iş birliği çağrısında bulundu.

Kamuda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, 2024 yılında en fazla bilgi teknolojileri yatırımlarını Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirdi. FATİH Projesi dikkat çekiyor.

Sanayi Ürünlerinin Denetimleri Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk yarıda 18 bin sanayi ürününü denetleyerek uygunsuzluk tespit etti. En fazla ceza asansörler için uygulandı.

Türk Eximbank’tan İhracatçılara Destek

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2024 yılı itibarıyla ihracatçılara toplam 50 milyar dolarlık destek sağlamak üzere yeni finansman modelleri geliştirdiklerini duyurdu.

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaşananlar

Hacettepe Üniversitesi Plastic Cerrahi Öğretim Üyesi Hakan Uzun, Tunahan’a yapılan 12 saatlik “mikrocerrahi” operasyonunu sundu ve hastanın durumu hakkında bilgi verdi.

Karadeniz’de Marmaralaşma Sorunu

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, Karadeniz'deki su kalitesinin düşmesi ve sıcaklıkların artması konusunda uyardı.

Prof. Dr. Halil İnalcık 8. Yılında Anılıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet İpşirli, İnalcık'ın tarih alanındaki katkılarını vurgulayarak, eserlerinin önemine dikkat çekti.

Paris 2024 Olimpiyatları Başlıyor

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları 33. kez Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Türkiye, toplam 102 sporcuyla katılacak.

Yıldız Sporcular Paris’te Yarışacak

Paris 2024'te Kevin Durant, LeBron James gibi birçok yıldız sporcu madalya için mücadele verecek. Olimpiyat oyunları büyük bir heyecanla bekleniyor.