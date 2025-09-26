Güncel Haberler: İstanbul Barajları %30,32 Dolulukla Alarmda

Güncel Haberler — ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Eylül 2025

1- İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,32'ye kadar düştü

İstanbul'u besleyen baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olarak kaydedilirken, bugün itibarıyla sadece 266,53 milyon metreküplük su kaldı. Bu durum, doluluk oranının %30,32 seviyelerine gerilediğini gösteriyor.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Geçen yıla göre barajlarda yüzde 9 daha az suyumuz var. Barajlardaki su miktarı bizim artık alarm seviyesine geldiğimizi yavaş yavaş gösteriyor" diye uyardı. (Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yenilikçi KOBİ'lere uluslararası ortaklı fizibilite projeleri için 60 bin avro hibe

TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülen "Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı Programı"nın 4. çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere hazırlanan fizibilite proje önerileri 25 Kasıma kadar sunulabilecek.

Başarılı bulunan proje önerilerinin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak; bu finansmandan Afrika, ABD, Asya veya Pasifik'teki bir paydaşla ortaklık kuran KOBİ'ler yararlanabilecek. (Zeynep Duyar/Ankara)

3- Mikro ve hafif sınıf İHA'lar sürü görevi için hazır

DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen Otonom Dron Sürü Sistemi'nin mikro ve hafif sınıf İHA'larda entegrasyonu tamamlandı ve uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi. Sistem mimarisi, modüler yapısı sayesinde küçük ölçekli sürülerden yüzlerce araca kadar genişleyebiliyor ve farklı tipteki hava araçlarına sürü yeteneği kazandırıyor. (Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğrafl-Görüntülü)

4- BM raportörüne göre Filistin Devletini tanıma kararları, ABD ve İsrail'i izole ediyor

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "Filistin Devletini tanıma kararları, İsrail ve başlıca destekçisi ABD'nin ne kadar izole edildiğini gösteriyor" dedi.

Rajagopal, bu adımın sadece sembolik kalmaması gerektiğini, "İsrail'e karşı yaptırım ve ambargolar, BM Genel Kurulu aracılığıyla bir koruma gücünün yetkilendirilmesi ve Gazze halkına yardımların zorunlu bir şekilde ulaştırılmasıyla sonuçlanmalı" değerlendirmesini paylaştı. (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

5- Sumud Filosu: İskoç aktivist Hickey filoyu sivil, insani bir hareket olarak görüyor

Sumud Filosu'nda yer alan İskoç aktivist Hickey, filoyu sade vatandaşların insani hareketi olarak nitelendirdi: "Normalde bizim burada olmamamız lazım. Hükümetlerimizin bunları yapması gerekiyordu. Bu bizim işimiz değil ancak (hükümetler) siyonist oluşumla işbirliğine ve soykırımda ortaklığa devam ediyor. Bize çocuklarımız, torunlarımız ve halklarımız için harekete geçmekten başka çare bırakmadılar."

Hickey, "Birçok etkili ve güçlü insan sessizken ya da işbirliği içindeyken soykırım, etnik temizlik, apartheid ve insan yapımı kıtlıkla karşı karşıya olan onurlu ve güzel Filistin halkına destek için filoya katıldım" diye ekledi. (Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay'ın şu anda 65 ülkede aktif olduğunu ve bunu daha da çoğaltmak istediklerini belirtti. Dinç, bu ülkelerin uluslararası kuruluşlara üyelik ve danışmanlık statüsü alarak dünya çapında bağımlılık politikalarının sağlıklı gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Dinç, "Bağımlılık sadece yerel bir mesele değil, küresel bir mesele. Tek başına bir ülkede yaptığımız çalışma hiç şüphesiz yeterli olmayacak. O yüzden mücadeleyi küresel bir şekilde götürmeyi çok önemsiyoruz" dedi. (Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Depozito iade işlemlerinde günlük 50 bin ambalaj toplanıyor

İade makineleriyle bugüne kadar 5,8 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı toplanarak geri kazanımları sağlandı. Sistemde şu anda günlük ortalama 50 bin ambalaj toplanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün, "Tüm ülkeye gelecek yılın ilk çeyreğinde yaygınlaştırılması planlanan bu sistem sayesinde denizlerimizin, nehirlerimizin, ormanlarımızın, kentlerimizin kirlilikten korunmasını sağlayacağız" dedi ve cam ambalajların toplanmasının "orman yangınlarının nedenlerinden biri olan cam ambalajların toplanması sayesinde yangın riski azalacak" sonucunu doğuracağını belirtti. (Biriz Özbakır/İstanbul)

8- İklim Zirvesi 2025: NDC süreçleri hızlansa da çabalar yetersiz

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi 2025 sürecinde, zirve haftasında 13 ülke, eylül ayında ise 21 ülke Ulusal Katkı Beyanlarını BM'ye sundu. Yaklaşık 150 ülkenin yıl sonuna kadar raporlarını tamamlaması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Gelişmiş ülkelerin 2035-2040 aralığında net karbon salmayan ekonomiler haline gelmesi gerekiyor oysa gelişmiş ülkeler, kendilerini diğer ülkelerle bir tutarak 2050 hedefi koyuyorlar. Bu, son derece yetersiz ve bunun da getireceği doğal sonuç bir iklim felaketi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. (Yeter Ada Şeko/İstanbul)

9- TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş'tan kırsala teşvik önerileri

TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş, kırsalda "tersine göçe" teşvik amaçlı önerilerde bulundu. Karakuş, butik otel, organik tarım, el sanatları gibi iş kurmak isteyenlere vergi indirimi, eğitim ve pazarlama desteği sağlanması, kırsal yörelerin özgün ürünlerine coğrafi işaret ve tanıtım desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Karakuş, "Her bölgenin özelliklerine göre sürdürülebilir kalkınma planları hazırlanmalı. Ekolojik evler, güneş enerjili sistemler ve yağmur suyu toplama gibi uygulamalar desteklenmeli" ifadelerini kullandı. (Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

10- Yerli İ-RİS: Nükleer güvenlikte yenilikçi radyasyon izleme çözümü

TENMAK bünyesinde geliştirilen İnsansız Radyasyon İzleme Sistemi (İ-RİS), nükleer ve radyolojik acil durumlarda hızlı ve etkin tespit yaparak halkın ve çevrenin güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Cihaz yaklaşık 12,5 kilogram ağırlığında, saniyede 15 metre yatay uçuş hızına ulaşabiliyor ve 30-40 dakika havada kalabiliyor. (Firdevs Yüksel/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yerli koltuk ve sandalyeler üç kıtada rekabet ediyor

Türkiye'nin "oturmaya mahsus mobilyalar" ihracatı 2020-2024 döneminde 6,4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde mobilyalara en fazla talep 780,2 milyon dolar ile Irak'tan gelirken, bunu 555,2 milyon dolar ile Almanya ve 476,5 milyon dolar ile ABD izledi. (Seda Tolmaç/Ankara)

12- ABD tarifeleri hedefini genişletti: İlaçlar da listede

Trump yönetimi, 1 Ekim itibarıyla ABD'de üretim tesisi inşaatına başlamamış şirketlerin markalı ve patentli ilaçlarına %100 gümrük tarifesi uygulama kararı aldı. Uzmanlar, bu tarifelerin ilaç fiyatlarında artışa ve tedarik zinciri aksamalarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

ABD'nin ilaç ithalatı geçen yıl 200 milyar doları aşarken, İrlanda, İsviçre, Almanya, Singapur ve Hindistan başlıca tedarikçiler arasında yer alıyor. (Dilara Zengin/Washington)

13- Antalya'nın "Herkül Dede"si gençlere spor tutkusu aşılıyor

Konyaaltı Sahili'nde her sabah ısınma hareketleri ve koşu sonrası yaklaşık bir saat kulaç atan ve günü fitness antrenmanıyla tamamlayan 76 yaşındaki Erkan Yılmazer, kaslı vücudu ve performansıyla çevresindekilerin "Herkül Dede" olarak tanımladığı bir spor simgesi haline geldi.

Yılmazer, "Salon sporunu çok seviyorum. Yaşıtlarıma göre oldukça dinç duruyorum. İnsanlar, beni durdurup yaşımı soruyor. 'Nasıl besleniyorsun?' diye soruyorlar. Şaşırıyorlar" dedi. (Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İki kuşak, tek tutku: Basketbol

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve babası Kemal Erdenay kariyerlerine ve Türk basketboluna yaptıkları hizmetlere dair anılarını paylaştı. Harun Erdenay, babasını nadiren izleyebildiğini ancak eski oyuncuların babasının çok hızlı oynadığını ve Türkiye'nin "Magic Johnson"ı olarak anıldığını söyledi.

Kemal Erdenay ise, "Harun Erdenay, Türk basketbolunda 'Pegasus' lakabını alan bir evlat olarak gönlümüzde taht kurdu" diye konuştu. (Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Türk Telekom sezonu Beşiktaş GAİN deplasmanında açıyor

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Başkent ekibi kadrosuna 11 yeni oyuncu eklerken, 8 oyuncuyla yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar, Avrupa'daki ilk maçına da Ratiopharm Ulm karşısında çıkacak. (Salih Ulaş Şahan/Ankara)

16- Trabzonspor Basketbol Takımı, Süper Lig’e hazır

Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra dönen Trabzonspor, güçlendirdiği kadrosuyla ligi üst sıralarda bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Başantrenör Selçuk Ernak, "Taraftarımızın gurur duyacağı ve seyretmekten zevk alacağı bir basketbol oynamaya çalışacağız" dedi. (Enes Sansar/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

