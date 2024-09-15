Güncel Kara Yolu Durumu Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

Yol Çalışmaları Detayları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sürmektedir. Bu nedenle her gün 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesim halinde trafiğe kapatılıyor; ulaşım diğer istikametten sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu ve Diğer Güzergahlar

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki 1-5. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Ankara Yolu Çalışmaları

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde bulunan yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşıma servis yolundan izin verilmektedir.

Diğer Bölgedeki Yol Durumları

Muğla-Denizli yolunun 51-54, Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülüyor.

yolunun 51-54, yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülüyor. Kızılkaya-Korkuteli yolunun 8-18 ve Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

yolunun 8-18 ve yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşımaktadır. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir. Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma yolunun 0-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tüm sürücülerin güvenli seyahat yapması için belirtilen uyarılara uyması önemlidir.