Güncel Kara Yolu Durumu Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarında bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrol altında. Sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 08:31
Güncel Kara Yolu Durumu Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

Yol Çalışmaları Detayları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sürmektedir. Bu nedenle her gün 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesim halinde trafiğe kapatılıyor; ulaşım diğer istikametten sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu ve Diğer Güzergahlar

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki 1-5. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Ankara Yolu Çalışmaları

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde bulunan yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşıma servis yolundan izin verilmektedir.

Diğer Bölgedeki Yol Durumları

  • Muğla-Denizli yolunun 51-54, Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülüyor.
  • Kızılkaya-Korkuteli yolunun 8-18 ve Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşımaktadır.
  • Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.
  • Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.
  • Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma yolunun 0-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tüm sürücülerin güvenli seyahat yapması için belirtilen uyarılara uyması önemlidir.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de Yayımlandı
2
Kanada'daki Türk Restoranına Kundaklama Olayı
3
Gündemde Bugün Neler Olacak?
4
Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nda Sınır Revizyonu
5
2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Resmi Gazete'de Yayımlandı
6
Ankara'da Görme Engellilere Yardım Bahane Ederek Telefon Çalan Hırsız Tutuklandı
7
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları