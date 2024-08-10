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Güncel Karayolu Durumu ve Çalışmaları

Karayollarında sürdürülen bakım, onarım ve yapım çalışmaları sebebiyle alınması gereken önlemler hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 08:40
Güncel Karayolu Durumu ve Çalışmaları

Karayollarındaki Durum ve Önlemler

Kara yollarında, yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları, yavaş ilerlemeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Güncel Çalışmaların Detayları

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu'ndaki Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında tünel portal uzatma ve viyadük derzi yenileme çalışmaları gerçekleştirmektedir. İstanbul yönünde devam eden bu çalışmalardan dolayı sürücüler Abant kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Ayrıca, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında gece saatlerinde şerit daraltması yapılmaktadır. Her gün 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kesimler halinde yapılan bu çalışmalar, ulaşımın diğer şeritlerden sağlanmasına olanak tanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-31. kilometreleri ise üstyapı yenileme nedeniyle trafiğe kapatıldı; bu nedenle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Bölgesel Çalışmalar ve Durumlar

Salihli-Kula-Uşak yolunda 33-38. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor. Ayrıca, Anamur-Aydıncık ve Kayseri-Niğde yollarında gerçekleşen heyelan önleme çalışmaları çerçevesinde ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde ise asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bursa-İnegöl-Bozüyük yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa-İnegöl-Bursa güzergahından çift yönlü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometreleri ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometreleri arasında asfalt kaplama çalışmaları sürdürülmekte. Bu nedenle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ayrıca, Tirebolu-Doğankent yolunda 10-32. kilometre arasında çeşitli temizlik çalışmaları yapılmakta ve bu çalışma sırasında yolun belli saatlerde trafiğe kapatılması söz konusu.

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