DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.449.496,33 0,33%

Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü

İsrail saldırılarında, 18'i yardım bekleyen 31 Filistinli yaşamını yitirdi; kuzey, orta ve güneyde çok sayıda sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:12
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü

Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında toplam 31 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölenler arasında 18 kişinin insani yardım alabilmek için beklerken hedef alındığı aktarılıyor.

Kuzeydeki saldırılar

İsrail askerleri, Gazze kenti kapsamındaki işgal planı çerçevesinde El-Makusi bölgesinde, zorla yerlerinden edilenlerin olduğu çadırlara hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve yönelik bombardımanda iki kardeş öldü. Ayrıca kuzeydeki Cibaliya Nezle bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bir Nace bölgesinde bir evin bombalanması sonucu bir kadın ile üç çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde birçok evi patlayıcı robotlarla hedef aldığı bildirildi.

Orta kesimde yardım bekleyenler vuruldu

Gazze'nin orta kesitinde, Salahaddin Caddesi yakınındaki yardım dağıtım noktası çevresinde bekleyenlere yönelik saldırıda 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Caddenin doğusunda insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı ayrı bir saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah'da düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir alanın İHA ile hedef alınması sonucu ise 1 çocuk hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Güneydeki saldırılar sürüyor

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde, yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Refah'ın güneyine yönelik topçu saldırısında da 1 kişi öldü.

Aynı kentte, yardım dağıtım merkezi yakınlarında açılan ateşin neden olduğu saldırılarda ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü
7
Samsun'da Firari B.K. Çalılıklarda Yakalandı — 7 Yıl 7 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Ceza

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta