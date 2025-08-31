Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında toplam 31 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölenler arasında 18 kişinin insani yardım alabilmek için beklerken hedef alındığı aktarılıyor.

Kuzeydeki saldırılar

İsrail askerleri, Gazze kenti kapsamındaki işgal planı çerçevesinde El-Makusi bölgesinde, zorla yerlerinden edilenlerin olduğu çadırlara hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve yönelik bombardımanda iki kardeş öldü. Ayrıca kuzeydeki Cibaliya Nezle bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bir Nace bölgesinde bir evin bombalanması sonucu bir kadın ile üç çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde birçok evi patlayıcı robotlarla hedef aldığı bildirildi.

Orta kesimde yardım bekleyenler vuruldu

Gazze'nin orta kesitinde, Salahaddin Caddesi yakınındaki yardım dağıtım noktası çevresinde bekleyenlere yönelik saldırıda 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Caddenin doğusunda insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı ayrı bir saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Belah'da düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir alanın İHA ile hedef alınması sonucu ise 1 çocuk hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Güneydeki saldırılar sürüyor

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde, yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Refah'ın güneyine yönelik topçu saldırısında da 1 kişi öldü.

Aynı kentte, yardım dağıtım merkezi yakınlarında açılan ateşin neden olduğu saldırılarda ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.