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GÜNCELLEME 2 - Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

İstanbul Valiliği: - "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:08
GÜNCELLEME 2 - Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, çevredeki ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle çalışma başlatıldı.

Alevleri söndürmek isteyen vatandaşları bölgeden uzaklaştıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek verirken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Pendik Aydos Ormanları'nda meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü helikopterinden yangına müdahale anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

- Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin ivedilikle müdahale ettiği belirtildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin de toplam 78 ekip ve 159 personelle müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan...

Pendik'te, Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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