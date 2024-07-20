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GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda ayağı kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı

TIRMANIŞTA YARALANAN KİŞİNİN TEDAVİ ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yayın Tarihi: 20.07.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 22:20
GÜNCELLEME - Ağrı Dağı'nda ayağı kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı

AĞRI (AA) - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılan ve Hollanda vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Bir süre sonra kaybolan 2 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kayıp 2 kişinin bulunması için profesyonel dağcı grubu desteği istendi.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp yakınlarında ayağı kırılan 51 yaşındaki Hollanda vatandaşı akademisyen Yusuf K, at yardımıyla 3 bin 400 rakıma kadar indirildi.

Buradan Doğubayazıt UMKE, sağlık ve Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince teslim alınan yaralı, daha sonra 3 bin 200 rakımda bekleyen ambulansa getirilip ilk müdahalesi yapıldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede ekipler, yaralı Yusuf K'yi ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüyor.

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