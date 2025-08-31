DOLAR
Güncelleme: Denizli Buldan'da orman yangını 3. gününde — 2 mahalle tahliye edildi

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını 3 gündür sürüyor; 29 Ağustos'ta başlayan yangına 6 helikopter katıldı ve 2 mahalle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:40
Güncelleme: Denizli Buldan'da orman yangını 3. gününde — 2 mahalle tahliye edildi

Denizli Buldan'da orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.

Yangının seyri

29 Ağustos'ta Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında başlayan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter katıldı. Yangın, ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tahliye ve altyapı kesintileri

Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisi tahliye işlemleri başlatıldı. Bu alanlarda elektrik ve su kesintisi uygulanırken, mahalle sakinleri AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere alınıyor. Ayrıca Buldan ilçe merkezinde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam...

