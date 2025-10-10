GÜNCELLEME - Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 20 şüpheli rüşvet soruşturmasında gözaltında

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı; arama ve yakalama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:44
GÜNCELLEME - Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 20 şüpheli rüşvet soruşturmasında gözaltında

GÜNCELLEME - Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 20 şüpheli rüşvet soruşturmasında gözaltında

Bursa merkezli operasyon: Gözaltılar ve aramalar devam ediyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın talimatıyla hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ve diğer şüphelilerin ev ile iş yerlerinde eş zamanlı arama çalışması başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, 23 şüpheliye yönelik Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin sürdüğü, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma ve arama faaliyetleriyle ilgili işlemler sürüyor; yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulundu...

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulundu 21 kişi "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltına alındı.

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulundu...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi