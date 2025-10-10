GÜNCELLEME - Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 20 şüpheli rüşvet soruşturmasında gözaltında

Bursa merkezli operasyon: Gözaltılar ve aramalar devam ediyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın talimatıyla hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ve diğer şüphelilerin ev ile iş yerlerinde eş zamanlı arama çalışması başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, 23 şüpheliye yönelik Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin sürdüğü, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma ve arama faaliyetleriyle ilgili işlemler sürüyor; yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

