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GÜNCELLEME - Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi

Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarıldı, kazada bir mühendis hayatını kaybetti ENKAZ...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:08
GÜNCELLEME - Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarıldı, bir mühendis hayatını kaybetti.

Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi.

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vali Cevdet Atay da kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğüne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşandığı bildirildi.

Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar'ın kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildiği, kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçinin de Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ifade edilen açıklamada, bir mühendisin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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