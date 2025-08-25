Güncelleme: Gazze'de Ölen Gazeteci Sayısı 245'e Yükseldi

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 245 olarak güncellendi

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ölen gazetecilere ilişkin güncellenmiş bir liste yayımladı. Açıklamaya göre Saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci ve medya çalışanlarının sayısı 245 olarak bildirildi.

Son saldırı: Nasır Hastanesi vuruldu, 5 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenler arasında 5 gazeteci bulunduğu belirtildi. Saldırıda ölenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP başta olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer alıyor.

Medya Ofisi, listeyi yayımlayarak uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, işlenen suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açılması, soykırım iddialarının ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastların durdurulması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması istendi.