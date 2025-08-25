DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Güncelleme: Gazze'de Ölen Gazeteci Sayısı 245'e Yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 7 Ekim 2023'ten bu yana 245'e çıktı; son saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:09
Güncelleme: Gazze'de Ölen Gazeteci Sayısı 245'e Yükseldi

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 245 olarak güncellendi

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ölen gazetecilere ilişkin güncellenmiş bir liste yayımladı. Açıklamaya göre Saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci ve medya çalışanlarının sayısı 245 olarak bildirildi.

Son saldırı: Nasır Hastanesi vuruldu, 5 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenler arasında 5 gazeteci bulunduğu belirtildi. Saldırıda ölenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP başta olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer alıyor.

Medya Ofisi, listeyi yayımlayarak uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, işlenen suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açılması, soykırım iddialarının ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastların durdurulması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması istendi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
5
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
6
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan