Güncelleme: İsrail'in Gazze saldırılarında 24 ölü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli öldü; okullar, evler ve mülteci kampları hedef alındı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:21
Saldırıların ayrıntıları

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere, göçe zorlananların sığındığı okullar ve evler hedef alındı.

El-Fellah Okulu ve Zeytun Mahallesi

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah Okulu havan mermisiyle vuruldu. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti; ölenlerden biri sivil savunma yetkilisiydi. Ayrıca 6'sı sivil savunma görevlisi olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, hayatını kaybeden yetkilinin Fellah Okulu'nda arama-kurtarma çalışmaları sırasında hedef alındığını bildirdi.

Ev ve mahalle saldırıları

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Kemil" ailesinin evini bombaladı; saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde Nafak bölgesini hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresindeki binaları ateşe verdi; çok sayıda bina ağır hasar gördü.

Orta kesimdeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı da saldırıların hedefi oldu. Kampın kuzeyindeki Muhayyem el-Cedid bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

