Güncelleme: İsrail’in Gazze Saldırılarında En Az 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Saldırılar ve can kayıpları

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti; çok sayıda kişi yaralandı.

Orta, kuzey ve güneyde yoğunlaşan saldırılarda, orta bölgede yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında evlerin hedef alınması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat'ta Abu Amir ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu aralarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Enkaz altında kalanlara güvenlik gerekçesiyle ulaşılamadı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Hasayine bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda, aralarında baba ve oğlunun da bulunduğu 3 kişi can verdi; bazı kişiler yaralandı.

Gazze kenti ve güneydeki gelişmeler

İsrail, Gazze kentinde Şifa Tıp Merkezi yakınları ile Nasr ve Sabra mahalleleri ile Şati Mülteci Kampı çevresini de bombaladı. Güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerinde ise yardım dağıtım merkezleri çevresinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus’un farklı bölgelerinde gece boyunca hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze Belediyesi çalışanlarından biri su dağıtımı sırasında hedef alınarak öldürüldü. Belediye, saldırıyı "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Toplam kayıplar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.