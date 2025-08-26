DOLAR
Güncelleme: İsrail’in Gazze’ye Saldırılarında 32 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:00
ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürdü.

Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesini hedef alan topçu saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerinde, insani yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saftavi Mahallesinde bir apartman dairesine yönelik helikopter saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti.

Cella Caddesinde, Gafri Kavşağı yakınındaki bir daireye düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü.

Şati Mülteci Kampının batısında, Sahil Yolu üzerindeki bir dairenin bombalanması sonucu yaralananlar oldu.

Cibaliyanın kuzeyinde ve Gazze’nin güneyindeki Zeytun Mahallesinde İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotlarla konutları yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Nusayratın batısındaki Sevariha bölgesinde İsrail İHA’sının bir çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampında bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü; çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı.

Deyr el-Belahta, Akile Caddesinde sığınmacıların bulunduğu bir depoya yapılan hava saldırısında bir anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunusun kuzeybatısında, Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin çadırı bombalandı. Aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un kuzeyindeki Esda Hapishanesi çevresi de top atışlarıyla hedef alındı.

Olaylarla ilgili bilgiler, bölgede bulunan görgü tanıkları ve hastane yetkililerinden alınmıştır.

