GÜNCELLEME - Orhangazi Gedelek orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Orhangazi'de orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale ve son durum

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personel ile hem havadan hem karadan müdahale edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.