Gündem: 10 Aralık 2024'te Türkiye'de Önemli Gelişmeler

Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

10 Aralık 2024'te Türkiye'de çeşitli alanlarda önemli toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. Ardından 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

(Ankara/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları' temasıyla 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. Ardından Kahramanmaraş'a geçerek il divan toplantısına iştirak edecek.

(Hatay/11.30/12.45/13.30/Kahramanmaraş/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Genel Kurulu'nda, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi ve çeşitli bakanlıkların bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sektörel Etkinlikler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler' programına katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kriz İletişimi Çalıştayı'na katılacak. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ve 5 yıl vadeli kuponlu devlet tahvili ihraç edecek.

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM genel kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşma yapacak. (TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail’in Gazze saldırıları ile Suriye'deki gelişmeler de dikkatle takip ediliyor.

Askeri Tören ve Spor Etkinlikleri

Isparta’da askeri helikopter kazasında şehit olan 6 asker için uğurlama töreni düzenlenecek. (Isparta/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Basketbol ve voleybol spor etkinliklerinde de önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.