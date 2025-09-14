Gündem 14 Eylül 2025: Özgür Özel-Ümit Özdağ Görüşmesi ve Günün Öne Çıkanları

GÜNDEM / 14 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelecek. Özel, partisi tarafından düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitingine katılacak. (Ankara/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi - Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile görüşecek ve Ortak Eylem Planı'nın imza törenine iştirak edecek. (Suriye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze'yi işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi sonucu oluşan krizle ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynayacağı maçı izleyecek. (Riga/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacak; üçüncülük müsabakası Yunanistan-Finlandiya arasında oynanacak. (Riga/21.00/17.00) (Fotoğraflı)

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edecek. (Kayseri/17.00/Gaziantep/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig 5. hafta programında Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor karşılaşmaları yer alıyor. (Balıkesir/Iğdır/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)

Nesine 3. Lig 1, 2 ve 4. Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanacak.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında Spor Toto, İtalya'nın Raimond Sassari takımını konuk edecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Trabzon/Muğla/Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in üçüncü haftası Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor maçıyla sürecek. (Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de sona erecek. (Liverpool)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.