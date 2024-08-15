Gündem 15 Ağustos 2024: Önemli Gelişmeler

Gündem 15 Ağustos 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı
Tarih: 15 Ağustos 2024
Gündem Başlıkları
1. Cumhurbaşkanlığı Faaliyetleri
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda Filistin konulu olağanüstü toplantıya katılacak. Ayrıca, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde de yer alacak. (Ankara/15.00/18.30)
2. TBMM Toplantıları
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek ve Abbas'ın Genel Kurul'a hitap edeceği toplantıyı yönetecek. (TBMM/14.00/15.00)
3. Anma Programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 753. yıl dönümü anma programının açılışına katılacak. (Nevşehir/20.00)
Yasamadan Ekonomiye
Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyetleri
Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katılacak. (Ankara/11.30)
Ekonomik Veriler Açıklanacak
TCMB, Temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. Aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (Ankara/14.00, 14.30)
TÜİK ise haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri yayımlayacak. (Ankara/10.00)
Dünya Diplomasi ve Gerilimler
Türkiye-Irak Ortak Planlama Toplantısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı yapılacak. (Ankara)
Gazze ve Lübnan'daki Olaylar
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve Lübnan sınırındaki gerilimler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Kültürel Etkinlikler
Hacı Bektaş Veli Anma Programı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anma programının açılışına katılacak. (Nevşehir/20.00)
Spor Gelişmeleri
Uluslararası Maçlar
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak. (Viyana/19.00)
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Iberia Tiflis'i ağırlayacak. (İstanbul/20.45)
Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak. (İstanbul/14.00)
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