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Gündem 15 Ağustos 2024: Önemli Gelişmeler

Bugün Türkiye'de önemli toplantılar ve etkinlikler yapılıyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:00
Gündem 15 Ağustos 2024: Önemli Gelişmeler

Gündem 15 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Tarih: 15 Ağustos 2024

Gündem Başlıkları

1. Cumhurbaşkanlığı Faaliyetleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda Filistin konulu olağanüstü toplantıya katılacak. Ayrıca, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde de yer alacak. (Ankara/15.00/18.30)

2. TBMM Toplantıları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek ve Abbas'ın Genel Kurul'a hitap edeceği toplantıyı yönetecek. (TBMM/14.00/15.00)

3. Anma Programı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 753. yıl dönümü anma programının açılışına katılacak. (Nevşehir/20.00)

Yasamadan Ekonomiye

Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyetleri

Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katılacak. (Ankara/11.30)

Ekonomik Veriler Açıklanacak

TCMB, Temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. Aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (Ankara/14.00, 14.30)

TÜİK ise haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi ve Gerilimler

Türkiye-Irak Ortak Planlama Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı yapılacak. (Ankara)

Gazze ve Lübnan'daki Olaylar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve Lübnan sınırındaki gerilimler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Kültürel Etkinlikler

Hacı Bektaş Veli Anma Programı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anma programının açılışına katılacak. (Nevşehir/20.00)

Spor Gelişmeleri

Uluslararası Maçlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak. (Viyana/19.00)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Iberia Tiflis'i ağırlayacak. (İstanbul/20.45)

Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak. (İstanbul/14.00)

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