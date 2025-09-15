Gündem 15 Eylül 2025: Erdoğan Doha'da, CHP MYK ve Ekonomi Ajandası

GÜNDEM ÖZETİ — 15 Eylül 2025

Günün öncelikleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılımı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etmesi ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar yer alıyor.

YASAMA • YÜRÜTME • SİYASET

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edecek. (Ankara/09.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/10.00)

DIŞ POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'da bulunuyor.

EKONOMİ • FİNANS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yapay Zeka Çağında E-ticaretin Geleceği Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/09.30)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile Ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA & DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemleri, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi sonucu oluşan krizle ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak. (Ankara/10.30)

SPOR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a dönecek. (13.50)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Rize/20.00)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçıyla sona erecek. (Erzurum/20.00)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda ikinci maçını Libya ile oynayacak. (Manila/05.30)

