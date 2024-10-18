Gündem 18 Ekim 2024: Türkiye'deki Gelişmeler ve Ekonomik Beklentiler

Gündem 18 Ekim 2024

Türkiye'de devlet ve ekonomideki gelişmeler 18 Ekim 2024 tarihinde dikkat çekiyor. İşte ana başlıklar;

Devlet Gelir Beklentileri

Devlet, 2025 yılı için taşınmazlardan toplam 18,4 milyar lira gelir bekliyor. Bu gelirler arasında 7,1 milyar lira kiralardan, 11,3 milyar lira ise satışlardan öngörülüyor. Arazi satışları, 6 milyar lira ile en büyük payı alacak.

Eğitim Kurumlarının Pansiyon Ücretleri

2025 yılı itibarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyon ücretleri 39 bin lira olarak belirlenirken, özel eğitim okullarında bu ücret 52 bin 750 lira, mesleki eğitim kurumlarında ise 43 bin 750 lira olacak.

Yeni Savunma Teknolojileri

Türk savunma sanayisi, kilogramı 20 bin dolar değerindeki yeni DC/DC çeviricisini tanıtarak önemli bir adım attı. Anova Ar-Ge Teknolojileri Elektronik Tasarım Direktörü İbrahim Altunsoy, ürün için seri üretime geçtiklerini ve dünya pazarına açılmayı hedeflediklerini açıkladı.

İşsizlik Sigortası Fonu Büyüyor

İşsizlik Sigortası Fonu bu yılın yanıltıcı verilerine göre, yıllık %55 büyümeyle 307 milyar lira değerine ulaştı. Fon, işsizlere toplamda 31,7 milyar lira ödeme gerçekleştirdi.

Devlet Harç Gelirleri

2025 yılı için harçlardan devletin kasasına 282,5 milyar lira gelir bekleniyor. Bunun 122,5 milyar lira’sı tapu harcı, 51 milyar lira’sı ise yargı harçlarından geliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi

Milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar, vefatının üçüncü yılında anılıyor. Bayraktar anısına, 13 binden fazla öğrenciye burs verilerek Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlanıyor.

Görüşler ve Değerlendirmeler

Alman dış politika uzmanı Nils Lange, Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekerken, ABD’deki yükseköğretim sorunları üzerine Profesör Maura Finkelstein açıklamalarda bulundu.

Son olarak, Reklam Kurulu, yanıltıcı ürün tanıtımlarına karşı sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Sonuç

Türkiye, ekonomik ve savunma alanındaki gelişmeleri ile global arenada kendine yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor.