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Gündem 2 Ocak 2025: CHP Açılış ve Diplomasi Görüşmeleri

Özgür Özel Manisa'da, Mehmet Fatih Kacır Ankara'da, Hakan Fidan ise Belçika ile diplomasi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:00
Gündem 2 Ocak 2025: CHP Açılış ve Diplomasi Görüşmeleri

Gündem 2 Ocak 2025

Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan today's news is packed with essential events across various sectors.

Politika ve Sosyal Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa'da Spil Çocuk Evi'nin açılışını gerçekleştirecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak. Açılış programı 13:00 ile 14:30 arasında yer alacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne katılacak. Törenin detayları 14:00'de Ankara'da bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dış Politika ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Öte yandan, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına ilişkin son gelişmeler de izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivrihisar Ulu Cami'de Regaip Kandili programına katılacak. Etkinlik 19:45'te gerçekleşecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

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