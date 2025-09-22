Gündem 22 Eylül 2025 — Anadolu Ajansı Programı

GÜNDEM / 22 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GENEL

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı ile Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde gerçekleştirilecek "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından verilecek akşam yemeğine iştirak edecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programına katılacak. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasını takip edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA • YÜRÜTME • SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri programına katılacak. (Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın düzenleyeceği "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" başlıklı yan etkinliğe ve Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30. Yıl Dönümüne İlişkin Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'na iştirak edecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne ziyarette bulunacak, Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin açılış törenine katılacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenecek programa iştirak edecek. (Karabük/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan'da yapımı tamamlanan Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin açılış törenine katılacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ • FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliğe, Belediyeye, AK Parti İl Başkanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunacak ve sektör toplantısına iştirak edecek, Bekir-Latife Şahin İlkokulunun açılışına, 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ve Sivas Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı'nın temel atma programına, Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Başmüdürlüğü Hizmet Binası'nın açılışına katılacak, domates üretim serasında incelemelerde bulunacak. (Sivas/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA • DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans düzenlenecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile Yükseköğretim Kurulu'nda görüşecek ve Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'na katılacak. (Ankara/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Turkcell arasındaki işbirliklerinin anlatılacağı basın toplantısı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'un katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Nesine 2. Lig'in 5. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak tek maçla sona erecek.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftası, tek maçla tamamlanacak.

