Gündem: 22 Mart 2025 - Siyasi ve Spor Aktiviteleri

Bugünün Gündemi: 22 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya gelecek ve ardından AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın iftar programına katılacak. (İstanbul/14.00/19.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında bir basın toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama Yürütme Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Emirdağ Büyük Aile İftarı"na katılacak, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret edecek ve "Kadın Kolları ile Buluşma" programında yer alacak. Ayrıca, Geceye Işık Tutan AK Gençlik etkinliği kapsamında sahurluk dağıtacak ve "Teşkilat ile Sahur Programı"na katılacak. (Afyonkarahisar/18.30/22.00/23.15/24.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Efeler ilçesinde partisinin iftar programına katılacak. (Aydın/19.29) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri toplu açılış törenine katılacak ve ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile valiliği ziyaret edecek. (Muğla/13.00/15.10/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret ederek, vatandaşlarla iftar programında bir araya gelecek. (Tekirdağ/15.00/15.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasisi

İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başladı. Bu konu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile oynayacağı rövanş maçı öncesi hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayacak ve ardından Macaristan'a gidecek. (İstanbul/11.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Takımın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Macaristan maçı öncesi Puskas Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. (Budapeşte/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Galler’de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabındaki ikinci maçında, Türkiye İngiltere ile karşı karşıya gelecek. (Wrexham/14.00) (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta müsabakaları tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasına, Mersinspor-Galatasaray, Manisa Basket Divissa-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.(Mersin/13.00/Manisa/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında; Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş ve DEPSAŞ Enerji-Rize Belediyespor müsabakaları yapılacak. (Muğla/14.00/İstanbul/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun ikinci ayağı olan Çin Grand Prix'si'nde sprint yarışı ve sıralama turları gerçekleştirilecek. (Şanghay/06.00/10.00) (Fotoğraflı)

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