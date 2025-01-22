Gündem: 22 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar

GÜNDEM / 22 Ocak 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantılar ve Açıklamalar

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, haftalık olağan TBMM gündem değerlendirme toplantısını partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Veriler ve İstatistikler

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin motorlu kara taşıtları ile 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dünya Diplomatik Gelişmeleri

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sürecinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

1- Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 76 kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İspanyol takımı Athletic Bilbao'yu Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'u konuk edecekleri maç öncesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon teknik direktörü Pierre Sage ve bir oyuncusu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Polonya'nın Trefl Sopot takımını konuk edecek. Bahçeşehir Koleji ise İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile yapacağı iç saha maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(İstanbul/21.00/Samokov/20.45) (Fotoğraflı)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon ile Azerbaycan'da karşılaşacak.

(Bakü/20.00) (Fotoğraflı)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçlarında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Umana Reyer takımına ev sahipliği yapacak; E Grubu'nda ise ÇBK Mersin, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Schio/22.00) (Fotoğraflı)

7- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. tur gruplarının son haftasında Fenerbahçe Medicana, Fransa'nın Neptunes takımını konuk ederken, VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Milano/22.00) (Fotoğraflı)

8- Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına konuk olacak.

(Novara/22.00)

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