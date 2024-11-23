Gündem 23 Kasım 2024: İstanbul Energy Forum'dan Deprem Desteklerine

1. Bakan Bayraktar: "İstanbul Energy Forum'a yoğun uluslararası katılım Türkiye'ye güvenin göstergesiydi"

Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'un Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya kadar pek çok ülkeden katılımcı ile uluslararası işbirliğine hazır olduğunu belirtti. "Bu ülkelerin hepsi Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır" dedi.

2. Kara yollarında kış hazırlıkları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar ve buzla mücadele için 12 bin 634 makine ve ekipman ile 13 bin 283 personelin görev yapacağını açıkladı. Sürücülere, araçlarında zincir, çekme halatı bulundurmaları ve araç takip mesafelerini artırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

3. MİT, SSCB casusu üzerinden çıkan şifreli notaların bulunduğu istihbarat belgesini yayımladı

MİT, 1946 yılına ait Sovyet casusuna ilişkin istihbarat raporunu ve üzerindeki şifre içeren müzik notalarının görselini yayınladı. Bu belgeler, izleme faaliyetleri ve ulusal güvenlik işleyişini içermektedir.

4. DOSYA HABER/DİJİTAL ÇAĞIN GÖÇEBELERİ

Dijital göçebelik, özgürlüğün ve keşif arzusunun ifadesi olarak pek çok zorlukla birlikte gelmektedir. Vize kısıtlamaları, kültürel uyum gibi sorunlarla yüzleşen dijital göçebeler, mesleklerini maceraya dönüştürüyor.

5. Türkiye'nin teknoloji girişim ekosistemi son 4 yılda 4,7 milyar dolarlık yatırım aldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, son 4 yılda 4.7 milyar dolarlık yatırım aldıklarını belirtti. 2024'ün ilk 9 ayında ise 700 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşti.

6. Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı

Hazine kefalet sistemi çerçevesinde, depremden etkilenen işletmelere toplamda 70 milyar lira kredi sunulacak. 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 işlemle 59 milyar liralık kredi kullandırıldı.

7. HAK bugüne kadar 91 "helal akreditasyon" kararı aldı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, 2019'dan bu yana 184 akreditasyon talebi alındığını ve 2 bini aşkın üretim tesisinin helal belgesi akreditasyonunu sağladıklarını açıkladı.

8. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

Artan jeopolitik risklerle birlikte ABD'nin yumuşak iniş yapma ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz indirim beklentileri zayıflarken, aralık ayında 25 baz puan indirim yapması bekleniyor.

9. Depremde öğrencilerini ve meslektaşlarını kaybeden eğitimciler, Öğretmenler Günü'ne buruk giriyor

Kahramanmaraş’ta, depremlerde kaybettikleri meslektaşlar ve öğrencileri ardından, öğretmenler afet mağduru öğrencilere destek olmaya çalışıyor.

10. Serebral palsili öğretmen, engelli öğrencisinin Çanakkale'yi görme hayalini gerçeğe dönüştürdü

Bedensel engelli olan 11. sınıf öğrencisi Nesibe Çelik'in Çanakkale seyahati, öğretmeni sayesinde gerçekleşirken, bu durum öğrencide öz güven kaynağı oldu.

11. Okul bahçesinde 18 çeşit sebze yetiştiren öğretmen, öğrencilerine örnek oluyor

İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Müesser İsabetli, okulun bahçesinde 18 çeşit sebze ve çilek yetiştirerek öğrencilere tarım sevgisi aşılıyor.

12. Öğretmenlik yaparken hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı birçok ödülle taçlandırdı

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Murat Bakmaz, fotoğraf sanatına olan tutkusu sayesinde öğrencilerine ilham veriyor.

13. İstanbul'da şehir hastanesinin güvenli kozmetik uygulamalarını tercih eden hastalar memnun ayrılıyor

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde, hastalara güvenli kozmetik uygulamalar yapılıyor. Hastalar, aynı gün yapılan işlemin ardından günlük hayatlarına dönebilmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.