GÜNDEM: 25 Aralık 2024'teki Önemli Olaylar ve Gelişmeler

GÜNDEM / 25 Aralık 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantı ve Törenler

1. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'na başkanlık edecek. Ayrıca, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak. Sonrasında partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Gündemi

1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali açılışı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Özel Ödülleri programına katılacak.

(Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. TBMM Genel Kurulu, Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren teklifin görüşmelerine devam edecek. Ayrıca, İYİ Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.45/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine katılacak.

(Balıkesir/13.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'e ilişkin kazanç yapısı istatistikleri ile aralık ayına yönelik hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

1. Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Bugün

1. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında, Danilos Pizza-Melikgazi Kayseri Basketbol ve ÇBK Mersin-Emlak Konut maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

2. Türkiye Boks Federasyonunun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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