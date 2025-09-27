Gündem — 27 Eylül 2025: TCMB Sunumu, Marmara Riskleri ve Ekonomi Haberleri

ÖZEL HABER GÜNDEMİ — 27 Eylül 2025

Anadolu Ajansı'nın derlediği bugünün öne çıkan haberleri: ekonomi, çevre, dış ticaret ve spor gündeminin kısa özeti.

1- TCMB Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Mecliste sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, 7 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor. Toplantıda TCMB'nin faiz kararları ve enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin ön plana çıkması öngörülüyor. (Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

2- TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda gönderilen dilekçe sayısı 11 bini aştı

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na 3. Yasama Yılı'nda gönderilen dilekçe sayısı 11 bini aştı. Komisyona en çok başvuru yapılan konular arasında çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ile vergi ve mali işlemler öne çıktı. Başvuruların büyük kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelirken en az dilekçe Çankırı ve Tunceli'den gönderildi. (Gazi Nogay/TBMM)

3- Marmara Denizi kıyılarının iklim risk analizi yapıldı

Marmara Denizi kıyılarında yaklaşık 1,6 milyon kişinin iklim kaynaklı fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yüksek risk altında olduğu tespit edildi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu durum için şunları söyledi: "Bugün atılacak adımlar, yarının ekonomik kayıplarını, sosyal krizlerini ve ekolojik yıkımlarını önleyebilir. Marmara Denizi'nin sesi, dünyanın birçok kıyı bölgesiyle aynı noktada birleşiyor." (Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

4- Türk battaniyeleri en çok Almanları sıcak tuttu

Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolar tutarında battaniye ihracatı gerçekleştirirken en fazla dış satım 39,4 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Söz konusu dönemde ticarette 256,4 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi. (Seda Tolmaç/Ankara)

5- Türkiye'nin 5 yılda en fazla eczacılık ürünü sattığı ülke Güney Kore oldu

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı 2020-2024 döneminde 9 milyar 117 milyon dolar'ı aştı. Bu dönemde ilk sırayı Güney Kore alırken, onu Macaristan ve Irak izledi. (Zeynep Duyar/Ankara)

6- Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı

Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak vatandaşları şu hususlarda uyardı: "İşlemi yaptıracağınız yerin sağlık sertifikaları, sterilizasyon prosedürleri, kullanılan mürekkep veya malzeme içerikleri hakkında bilgi alın. Alerjik bünyeniz varsa patch-test (küçük test) yaptırın. Yine özellikle derinize uygulanan ürünlerin Bakanlık onaylı ürünler olduğundan emin olun." Güzellik uzmanı Sultan Karğun da "Kesinlikle belgesi, ruhsatı olmayan yerleri tercih etmemeliler. Bunun haricinde hijyen çok önemli çünkü işlemler cildimize yapılıyor" diyerek kayıt dışı uygulamalara karşı dikkat çekti. (Ahmet Cemil Yeşilmen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu 2025 yılı ikinci çeyreğinde 228,2 trilyon dolar olarak hesaplandı. Artan popülizm, sık kabine değişiklikleri ve hükümet değişimleri, politika yapıcıların kamu borcunu kontrol altına almak için zor kararlar almasını güçleştiriyor. (Bahattin Gönültaş/Berlin)

8- Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak kritik istihdam verileri ile Avro Bölgesi, Almanya ve yurt içindeki enflasyon verileri yatırımcıların odağında. Para piyasalarında istihdamdaki düşüşü işaret eden verilerin etkisiyle güç kazanan Fed'in faiz indirim beklentileri, gelen güçlü büyüme verilerinin ardından zayıfladı. Açıklanacak istihdam verilerinin Fed'in izleyeceği yol haritası hakkında daha fazla sinyal vermesi bekleniyor. (Mahmut Çil/İstanbul)

9- Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

Galatasaray, önümüzdeki 7 resmi maçta hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı karşılaşmalarla karşılaşacak. Süreç, 30 Eylül Salı günü Liverpool maçıyla başlayacak ve takımın 36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacağı bildirildi. Söz konusu 7 maçın 5'i ise sahasında oynanacak. (Can Öcal/İstanbul)

10- UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan deneyimli kaleci, Iğdır FK'nin kalesini koruyor

Galatasaray, Kayserispor ve Kasımpaşa gibi Türkiye ekiplerinde, Porto, Club Brugge ve Genk gibi Avrupa kulüplerinde forma giymiş Sinan Bolat, 12 Eylül'de Belçika'nın Westerlo ekibinden Iğdır FK'ye transfer oldu. 37 yaşındaki kaleci, "Bu ortamda, bu aile ortamında, bu oyuncular arasında bulunmaktan, bu şehirde olmaktan çok mutluyum" dedi. (Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

