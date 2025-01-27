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Gündem 27 Ocak 2025: Erdoğan'dan CHP Kongresi'ne ve Dünya Gümrük Gününe Yoğun Program

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gençlik kongresine katılacak. Ekonomi verileri ve spor etkinlikleri gündemde.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:00
Gündem 27 Ocak 2025: Erdoğan'dan CHP Kongresi'ne ve Dünya Gümrük Gününe Yoğun Program

Gündem Detayları

27 Ocak 2025, Ankara - Bugün önemli gelişmelere sahne olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Kongre sonrasında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı’na başkanlık edecek.

Ekonomik Verilerin Açıklanacağı Gün

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katılmak üzere Ankara'da bulunacak. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise ocak ayına dair iktisadi yönelim istatistiklerini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

Dünya Diplomasisinde Önemli Gelişmeler

Gündemdeki bir diğer konu ise İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası sürecindeki gelişmeler. Ayrıca, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin yönetiminin devrilmesi sonrası gelişmeler de sıkı bir biçimde takip ediliyor.

Spor Müsabakaları

Bugün spor dünyasında önemli karşılaşmalar gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig’in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçıyla sona erecek. Ayrıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol-Anadolu Efes karşılaşması gerçekleştirilecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ise ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi yapılacak.

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