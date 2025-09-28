Gündem 28 Eylül 2025: Özgür Özel Menteşe'de, BM 80. Genel Kurulu New York'ta

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Menteşe mitingine katılacak; BM 80. Genel Kurulu sürüyor; liglerde ve Avrupa hentbolunda önemli maçlar oynanacak.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 09:00
Gündem 28 Eylül 2025: Özgür Özel Menteşe'de, BM 80. Genel Kurulu New York'ta

GÜNDEM — 28 Eylül 2025

YEREL SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menteşe'de düzenlenecek "Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine katılacak. (Muğla/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA • YÜRÜTME • SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genç Diplomasi Derneğince Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"na iştirak edecek. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA • DİPLOMASİ

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası; Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edecek. (Rize/Konya/17.00/Kayseri/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; İstanbulspor-Boluspor, Serikspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Sipay Bodrum FK ve Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla sürecek. (İstanbul/16.00/19.00/Manisa/16.00/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta müsabakaları tamamlanacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları sona erecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası; Aliağa Petkimspor-Karşıyaka, Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Mersin Spor müsabakalarıyla devam edecek. (İzmir/13.00/Trabzon/15.30/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 3 karşılaşmayla sürecek.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını konuk edecek. (Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftası, MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor müsabakasıyla başlayacak. (Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği İspanya etabı (10. ayak), superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak. (Alcaniz/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

