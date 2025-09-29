Gündem — 29 Eylül 2025: Kurtulmuş'un Macaristan Programı ve Spor Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ — 29 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI — Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Programlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Kurtulmuş ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek ve TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki futbol karşılaşmasını izleyecek. (Budapeşte)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışına katılacak. (Manisa / 18.00)

Yasama, Yürütme ve Yerel Ziyaretler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programına iştirak edecek. (İstanbul / 09.30)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, valilik ve büyükşehir belediyesi ziyaretlerinin ardından İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyecek; Sanayi Odası ve Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (Kocaeli / 13.00-21.00)

Ekonomi & Finans

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı muhtemel eğitim süresi istatistikleri ile Eylül ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara / 10.00)

Dünya & Diplomasi

Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor: İsrail'in Gazze kentini işgal planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişlerini engellemesi sonucu yaşanan kriz gündemde. (Gazze / Kudüs)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek. (İstanbul / 20.00)

Trendyol 1. Lig'in 8. haftası şu maçlarla tamamlanacak: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor FK - Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor ve Adana Demirspor - SMS Grup Sarıyer. (Ankara / 14.30 / Van / 17.00 / Sakarya / Adana / 20.00)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile oynayacakları maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak. (İstanbul / 11.00 / 12.00)

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, Galatasaray'a konuk olacakları mücadele öncesinde RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul / 21.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Basketbol karşılaşmasıyla sona erecek. (Denizli / 19.00)

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını ağırlayacak. (Trabzon / 17.00)

