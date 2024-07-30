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Gündem 30 Temmuz 2024: Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya lideriyle görüşecek. Ekonomik veriler açıklanacak. Paris 2024 Olimpiyatları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:00
Gündem 30 Temmuz 2024: Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 30 Temmuz 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşecek. Ardından AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'ı ziyaret ederek temaslarda bulunacak. (Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini duyuracak. (Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak. (Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki milli sporcuları izlemek üzere Paris'e gidecek. (Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na devam ediliyor. Atıcılık karma takım finalinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Sırbistan ile karşılaşacak. Diğer 11 sporcu da farklı branşlardaki müsabakalara katılacak. (Paris/10.00-22.20/Marsilya/13.33) (Fotoğraflı)
  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Lugano takımını İstanbul'da konuk edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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