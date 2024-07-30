Gündem 30 Temmuz 2024: Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 30 Temmuz 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Siyaset
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşecek. Ardından AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Ekonomi ve Finans
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'ı ziyaret ederek temaslarda bulunacak. (Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini duyuracak. (Ankara/14.00)
Dünya Diplomasi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak. (Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Spor
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki milli sporcuları izlemek üzere Paris'e gidecek. (Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na devam ediliyor. Atıcılık karma takım finalinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Sırbistan ile karşılaşacak. Diğer 11 sporcu da farklı branşlardaki müsabakalara katılacak. (Paris/10.00-22.20/Marsilya/13.33) (Fotoğraflı)
- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Lugano takımını İstanbul'da konuk edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
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