Gündem 30 Temmuz 2024: Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 30 Temmuz 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşecek. Ardından AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkmenistan'ı ziyaret ederek temaslarda bulunacak. (Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Türkmenistan'ı ziyaret ederek temaslarda bulunacak. (Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye İstatistik Kurumu , Temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

, Temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini duyuracak. (Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 'ın yemin törenine katılacak. (Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, İran Cumhurbaşkanı 'ın yemin törenine katılacak. (Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü) İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki milli sporcuları izlemek üzere Paris'e gidecek. (Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki milli sporcuları izlemek üzere Paris'e gidecek. (Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na devam ediliyor. Atıcılık karma takım finalinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Sırbistan ile karşılaşacak. Diğer 11 sporcu da farklı branşlardaki müsabakalara katılacak. (Paris/10.00-22.20/Marsilya/13.33) (Fotoğraflı)

ve Sırbistan ile karşılaşacak. Diğer 11 sporcu da farklı branşlardaki müsabakalara katılacak. (Paris/10.00-22.20/Marsilya/13.33) (Fotoğraflı) Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Lugano takımını İstanbul'da konuk edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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