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Gündem: 7 Ocak 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul edecek; spor dünyasında önemli maçlar başlıyor. Ayrıntılar burada!

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:00
Gündem: 7 Ocak 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

Gündem 7 Ocak 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek. Ayrıca, İdareciler Günü Programı'na katılacak. (Ankara/14.00/19.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleştirecek. Parti Meclis Grup toplantısına katılım sağlayacak ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/10.30/13.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütmenin Faaliyetleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü imza törenine katılacak ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplantısında yer alacak. (Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM’de, MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek. Genel Kurulda ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı'na katılacak. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler de izlenmektedir. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Önemli Etkinlikler

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçları bugün başlayacak. A Grubu'nda MKE Ankaragücü - İskenderunspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor; D Grubu'nda ise Net Global Sivasspor - Beşiktaş ile Onvo Antalyaspor - Kocaelispor karşılaşmaları gerçekleştirilecek. (Ankara/13.00/İstanbul/15.30/Sivas/19.00/Antalya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Valencia/22.30)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçlarında Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon ile Azerbaycan'da, Galatasaray ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını İstanbul'da konuk edecek. (Bakü/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımına; D Grubu'nda ise Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Grot Budowlani takımına konuk olacak. (Lübliyana/Lodz/20.00)

SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor - Fenerbahçe Medicana, Altekma - ON Hotels Alanya Belediyespor, Spor Toto - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart - İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta - TÜRŞAD karşılaşmaları gerçekleşecek. (Şırnak/13.00/İzmir/15.00/Ankara/16.00/19.00/Bursa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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