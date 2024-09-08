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Gündem Başlıkları: 8 Eylül 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, CHP lideri ve spor etkinlikleri gündemde.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:01
Gündem Başlıkları: 8 Eylül 2024

Güncel Olaylar ve Etkinlikler

Tarih: 8 Eylül 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Önemli Ziyaretler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret edecek. Ardından, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programına katılacak ve yerel vali ile iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Politik Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATO Congresium'da gerçekleşecek "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına ve Lübnan'da Hizbullah'a gerçekleştirilen saldırılara dair gelişmeler takip ediliyor.

Öte yandan, Ayşenur Ezgi Eygi adlı bir Türk sivil toplum gönüllüsünün Batı Şeria'da barışçıl protesto sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmelere dikkat ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Astana’da düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunlarının açılışına katılacak.

Bugün ayrıca Paris 2024 Paralimpik Oyunları, kapanış töreni ile sona erecek.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ve oyuncuları, İzlanda ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecekler.

İzlanda Milli Takımı da öncesinde son antrenmanlarını gerçekleştirecek ve medyaya açıklamalarda bulunacak.

Norveçli takım, Türkiye maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayacak. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yeni sezonu açarken, TFF 2. ve 3. Lig maçları da devam ediyor.

Dünya Motokros Şampiyonası ise Afyonkarahisar'da önemli yarışmalara ev sahipliği yapacak.

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