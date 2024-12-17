Gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Törenleri ve Sosyal Hizmetler Çalıştayları Bugün Gerçekleşecek

Gündem Özeti (17 Aralık 2024)

Bugün, Türkiye'nin siyasi ve sosyal hayatında önemli gelişmeler yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelecek. Bu kabul, saat 11:00'de gerçekleşecek.

Mevlana Anma Törenleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılacak. Bugün gerçekleştireceği ziyaretler arasında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi bulunmaktadır. Kurtulmuş'un programı saat 15:00'te başlayacak.

CHP Genel Başkanı ve Çalıştaylar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da parti genel merkezinde Göç Politikaları Danışma Kurulu toplantısına katılacak. Toplantılar, 09:00, 13:30 ve 17:30 saatlerinde gerçekleşecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" ve "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçları" programında yer alacak. Etkinlik saat 10:00'da başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki deprem konutları şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. Bu ziyaret, saat 15:00'te gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında programa katılacak. Bu etkinlik 17:00'de başlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bazı maddeleri görüşülecek. Toplantı saat 11:00'de başlayacak.

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye İstatistik Kurumu, saat 13:00'te 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi haber bültenini yayımlayacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ve bir kira sertifikasının satışını gerçekleştirecek.

Dünya Diplomasisi

Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarındaki gelişmeler dikkatle izleniyor. Özellikle, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler de uluslararası ilişkiler açısından önemli br konumda.

Spor Aktiviteleri

Bugün ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik politikaları üzerine bir çalıştaya katılacak. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ve Avrupa Ligi karşılaşmaları gerçekleşecek.

Öne çıkan spor karşılaşmaları arasında, Galatasaray Petrol Ofisi'nin İtalya'nın Roma takımıyla mücadelesi ve Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynayacağı maç yer almakta.

Bu önemli etkinlikler ve gelişmeler, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve geleceğine dair fikirler sunmaktadır.