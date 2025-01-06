Gündem: Cumhurbaşkanlığı Toplantısı ve Politika Gelişmeleri 6 Ocak 2025

Gündem Özeti: 6 Ocak 2025

Bugün Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı, Ankara saat 15.30'da gerçekleşecek.

Parti Toplantıları ve Basın Açıklamaları

Ayrıca, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanacak. Partinin gündemine ilişkin konular masaya yatırılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise 10.30'da genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek. Hedeflenen mesajlar ve açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na saat 12.00'de katılacak. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak; bu rapor saat 14.30 ile 18.00 arasında bekleniyor.

Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile diğer yetkililer, Ürdün Dışişleri Bakanı ve askeri liderleriyle 3+3 formatında bir araya gelecek. Bu görüşme, uluslararası ilişkiler açısından kritik öneme sahip.

Öte yandan, Suriye'deki gelişmeler de takip edilmektedir. Baas rejimi ve Esed ailesi'nin iktidarına odaklanılarak ülkedeki geçici yönetim ile ilgili durum değerlendirmeleri yapılacak.

Güncel Etkinlikler ve Spor Müsabakaları

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir'deki Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na katılacak. Spor alanında ise Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmaları saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda mazbatasını alacak. Ayrıca, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha ile karşılaşacak.

İtalya Süper Kupası finalinde ise Inter ile Milan arasında bir mücadele gerçekleştirilecek.