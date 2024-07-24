Gündem Haberleri: Türkiye Ekonomisinden Olimpiyatlara Uzanan Gelişmeler

GÜNDEM HABERLERİ - 24 Temmuz 2024

Ekonomik Gelişmeler: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'deki yatırımlarını 20 milyar avro aşarak, ülkeye olan güvenin arttığını gösterdi. EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, bu durumu Türkiye’nin ekonomik potansiyeline olan bağlılıkları olarak değerlendirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Çevre Dostu Proje

Yıldız Teknik Üniversitesi, güneş enerjisi projeleriyle enerji verimliliğini yüzde 55,3 artırmayı hedefliyor. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Tolgahan Atabay, kampüs içinde 5,225 güneş panelinin kurulacağını açıkladı.

Afrika Denizler ve Okyanuslar Günü

Afrika Birliği, su kaynaklarını korumak amacıyla 25 Temmuz’u “Afrika Denizler ve Okyanuslar Günü” olarak ilan etti. Kıtanın çevresindeki deniz ve okyanusların sorunları ön plana çıktı.

Türk Balı İhracatında Artış

Yılın ilk yarısında Türk balı ihracatı 17,2 milyon doları geçti. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu artışın devam edeceğini vurguladı.

Yenilebilir Peyzaj Tasarımı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın 2. Başkanı Özay Yerlikaya, kentlerde meyve ağaçlarının yer almasıyla ilgili önerilerde bulundu.

Doğu Anadolu'da Yaz Soğuk Geçiyor

Doğu Anadolu'daki Ardahan, Muş ve Van'da yazın bile soba yakma zorunluluğu sürüyor. Yerel halk, havaların serinlemesine tepki gösteriyor.

FSMVÜ'de Tahsis İptali Tartışmaları

FSMVÜ Rektörü Şimşek, İBB’nin tahsis iptaline ilişkin endişelerini dile getirdi ve hukuki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatlarına Sayılı Günler

2024 Olimpiyat Oyunları’nda IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, 11 ülkeden 36 sporcu ile mücadele edecek. Türkiye okçuluk branşında 4 milli sporcuyla madalya arayacak.

Yüzme Yarışlarında Türk Sporcular

Yüzme yarışları 27 Temmuz’da başlayacak. Türkiye, sekiz sporcu ile bu branşta mücadele edecek.