Gündem: Kripto Piyasalardan İklim Çalışmalarına, Fırsatlar ve Zorluklar

1. Kripto Para Piyasalarındaki Riskler

Kripto para piyasalarının düşük toplam piyasa değeri ve yüksek oynaklık, yatırımcılar için kayıp riskini artırıyor. İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, yatırımcılara uzun vadeli stratejilere odaklanmalarını öneriyor. Tufaner, "Yatırımcılar, kaybettiğinde üzülmeyecek miktarda yatırım yapmalı ve önceden belirlenmiş stratejilere sadık kalmalıdır" dedi.

2. İklim Şartlarına Dayanıklı Ürün Geliştirme Çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, maruldan soğana kadar birçok ürünün strese dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli olarak üretilmesi için çalışmalara hız verdi.

3. Türk Eximbank’ın İhracatçılara Faizsiz Destekleri

2023 ve 2024 yıllarında Türk Eximbank, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun şekilde ihracatçılara sunduğu desteklerin toplam değerini 1 milyar dolara yaklaştırdı. Genel Müdür Ali Güney, "Hedefimiz, bu destekler içinde faizsiz bankacılık ürünlerinin payını artırmak" şeklinde konuştu.

4. Avrasya Kalkınma Bankası ve Türkiye İşbirliği

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Türkiye’nin bölgedeki rolünün güçlendiğini belirterek, yatırım portföylerini artırmanın hedefinde olduklarını vurguladı.

5. Ankara Trafik Sorununa Yeni Çözümler

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, Ankara'daki trafik sıkışıklığını azaltmak için önerilen "sıkışıklık ücretlendirmesi" uygulamasını değerlendirdi. ABB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Seçkin Aşıcı ise toplu taşımaya yönelmeyi teşvik etmenin önemine değindi.

6. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için oluşturulan 15 kişilik komisyona, işçileri temsilen dört kişi dahil oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, mevcut rakamların toplum için yetersiz olduğunu ifade etti.

7. Türkiye’de Turizmde Sürdürülebilirlik ve Teknoloji

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Julia Simpson, Türkiye’nin yıl boyunca turizme uygun bir ülke olduğunu vurguladı.

8. Kahve Fiyatları Rekor Kırıyor

A.B.D.'de kahve fiyatları tarihî zirve yaparak 3,2615 doları geçti. Üretim düşüşü, fiyat artışına sebep oldu.

9. Myanmarlı Aktivist Soykırım Uyarısı Yapıyor

İnsan hakları aktivisti Maung Zarni, Arakanlı Müslümanların yaşadığı durumu "soykırım" olarak nitelendirerek, Myanmar'daki askeri yönetimi eleştirdi.

10. UCM Kararlarının Uygulanmaması Tehlikesi

GIPRI Başkan Yardımcısı Jacquet, UCM’nin kararlarının uygulanmaması durumunda, uluslararası adaletin güvenilirliğinin zedelenebileceğini belirtti.

11. Depozito Yönetim Sistemi: Çevresel ve Ekonomik Kazanımlar

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün, yeni sistemle doğanın korunacağına ve ekonomiye katkı sağlanacağına dikkat çekti.

12. Marmara Bölgesi'nde Yağışlarda Düşüş

Geçtiğimiz ay Marmara Bölgesi’nde kaydedilen yağışlar son 23 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

13. Fenerbahçe’de Transfer Hedefleri

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ilıcalı, transfer süreci ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini değerlendirdi.

14. Gaziantep FK Başkanı Kendine Güveniyor

Memik Yılmaz, takımının Fenerbahçe karşısında başarılı sonuçlar alacağına inandığını ifade etti.

15. Görme Engelliler Spor Federasyonu’nda Altyapı Çalışmaları

Federasyon başkanı Ayhan Yıldırım, 2028 Paralimpik Oyunları’na hazırlık için altyapıya önem vereceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.