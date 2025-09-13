GÜNDEM ÖZEL: e-Devlet, Yapay Zekâ, Marmara Kirliliği ve Enerji Hamlesi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2025 - ANADOLU AJANSI

1- e-Devlet elektronik tebligatları yapacak, yeni hizmetlere kapı açacak

Yeni Orta Vadeli Program kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik yeni hizmetlerin tasarlanması hedefleniyor. Programda ayrıca kamu ortak bildirim sisteminin uygulamaya alınması planlanıyor.

Program döneminde yerli ve özgün yeni yapay zekâ modellerinin oluşturulmasını sağlayacak girişimler desteklenecek ve bu alandaki uygulamalar için gerekli süper bilgisayar altyapıları geliştirilecek.

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek

Yeni Orta Vadeli Program, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarından daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatiflerinin çeşitlendirilmesini öngörüyor. Şirketlerin piyasa imkânlarından daha iyi faydalanabilmesi amacıyla düzenlemeler yapılacak ve yatırımcı tabanını genişletmek için yeni ürün ve hizmetler geliştirilecek.

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Marmara Denizi'nin kirlilik tarihini araştıran projede ön veriler geldi

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, "Özellikle yakın dönemlere ait tabakalarda metal ve plastik yoğunluğu yükseliyor. Kirliliğe neden olan kadmiyum gibi, çinko gibi metallerin arttığını bulduk" dedi.

Prof. Dr. Yücel, elde edilen veriler ışığında kirliliğin gelecekte hangi boyutlara ulaşabileceğinin farklı senaryolarla öngörüleceğini ve bu tahminlerin kirliliğin etkilerini azaltmaya yönelik stratejilerin belirlenmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda şampiyonlar belli oldu

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yarışmanın TEKNOFEST bünyesine katılarak sürdürüldüğünü belirterek, "Her yıl yenilenen, dünyadan ve Türkiye'den onlarca üniversite ile binlerce öğrencinin katıldığı bir AR-GE projesidir" dedi.

Atalay, yarışmanın gençlerin uydu ve uzay teknolojilerine ilgisini artırdığı ve gelecekteki kariyerleri için ilk basamak niteliği taşıdığını ifade etti.

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Trafikte motosiklet gerçeği: İstanbul'da 30 can kaybı

İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti. Ocak-ağustos döneminde meydana gelen 14 bin motosiklet ve motorlu bisiklet kazasında 16 bin kişi yaralandı.

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Aydın Korkmaz, "Çok yüksek cc ile başlamayı tavsiye etmiyorum. Yürütüp, yönetme sürecinde affedici tarafları daha verimli olsun istiyoruz, bu bağlamda da düşük cc tercih etmekte fayda var. Aynı zamanda da gelişime açık oluyoruz, hakimiyetimiz artıyor. Motosikleti basamak basamak yükseltmekte fayda var, güvenli olan yolu bu" dedi.

(Emrah Gökmen-Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

6- Türkiye LNG'de 15 milyar metreküplük anlaşmalarla enerji merkezi olma hedefini güçlendiriyor

OAPEC Küresel Gaz Piyasaları Uzmanı Wael Hamed Abdel Moati, Türkiye'nin bu hacimleri güvence altına alarak hem iç talebin pik dönemlerini karşılayabileceğini hem de Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a yönelik ihracat taahhütlerini güçlendirebileceğini ve Irak gibi yeni pazarlara hazırlık yapma esnekliği kazanacağını söyledi.

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser ise, "Türkiye'nin AB'ye satacak daha fazla gazı olacağına inanıyorum. Bulgaristan ve Romanya üzerinden mevcut hatlarda yedek kapasite bulunuyor. Özellikle de ABD/Avrupa Birliği, Macaristan ve Slovakya'yı Rus gazından hızlıca ayrıştırmaya zorlarsa Orta Avrupa'nın talebi artabilir" dedi.

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

7- Türkiye’nin doğal güzellikleri karavan turizmini cazip kılıyor

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Mert Okkaoğlu, "Karavan turizminin geliştirilmesi, ülkemizin turizm çeşitliliğini artıracak, bölge ekonomilerini güçlendirecek ve Türkiye'nin uluslararası alanda cazibesini yükseltecektir" diye konuştu.

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

8- Boeing'in Türkiye'den tedariki 2 milyar doları aştı

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, "Türk tedarikçiler, 737'den 787'ye kadar, şu anda üretimde olan tüm yeni nesil Boeing ticari uçaklarına ve Chinook ve P-8 gibi savunma platformlarına bileşenler sağlıyor" dedi.

Sargın, Türkiye'nin artık yalnızca değerli bir müşteri olmadığını, aynı zamanda küresel tedarik zincirinin kritik bir parçası ve ileri mühendisliğin merkezi olduğunu vurguladı.

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

9- Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

Yatırımcılar Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararlarına odaklandı. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarında Fed'in toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor ve bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapması bekleniyor.

(Ali Sanberk Özbuğutu/İstanbul)

10- AA'nın Trendyol Süper Lig dosyaları

- Süper Lig kulüpleri 213 transfer yaptı. (Bozhan Memiş/İstanbul)

- Süper Lig'in "en pahalısı" Victor Osimhen. (Metin Arslancan/İstanbul)

11- PORTRE - Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı Metin Oktay

Türk futbolu ve Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı unutulmaz golcüsü Metin Oktay'ın vefatının üzerinden 34 yıl geçti. İzmir'de 2 Şubat 1936'da doğan Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Oktay, futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve lig tarihinde 217 gollük rekora imza attı. Sarı-kırmızılı formayla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

(Emrah Oktay/İstanbul)

